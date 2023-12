Mariana Rodríguez reacciona al retiro de Samuel García de la contienda electoral: “El PRIAN tembló”

Samuel García reanudó su mandato en Nuevo León (Archivo)

Este 2 de diciembre, Samuel García se retiró de la contienda por la presidencia de México para reanudar sus funciones como gobernador de Nuevo León. En sus redes sociales compartió:

“Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”.

Asimismo, añadió: “Nuevo León, ya comuniqué al gabinete que reasumí legal y formalmente funciones, los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León”.

Sobre esta situación, Mariana Rodríguez, su incondicional esposa compartió en su cuenta de Instagram una serie de mensajes donde manifestó su reacción ante lo ocurrido.

Mariana Rodríguez asegura que el PRIAN tembló durante la precampaña de Samuel García

Mariana Rodríguez acusó a Xóchitl Gálvez de seguir órdenes de Alito y Marko Cortés

En sus redes sociales, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, compartió mensajes que respondió a algunos de sus seguidores y dejó ver su opinión con respecto a la decisión de su marido de volver a la cabeza del gobierno de Nuevo León.

En primer lugar, la joven de 28 años escribió que las intenciones de Luis Enrique Orozco, a quien el Congreso de Nuevo León había designado como gobernador interino del estado tras la licencia solicitada por Samuel García para enfocarse como candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano (MC), estaban con el “PRIAN”.

“El congreso asignó al vicefiscal de Nuevo León quien no ha demostrado más que incompetencia, corrupción y ser un aliado del PRIAN en Nuevo León”.

Aunado a esto, aceptó que tanto él como ella estaban muy entusiasmados con la idea de una candidatura a la presidencia de México, y presumió que durante el tiempo que duró la precampaña, Samuel García logró eclipsar los números de Xóchitl Gálvez, a quien también le lanzó una estocada.

“Nuestras ganas era enormes, el PRIAN tembló con estos 9 días de precampaña en donde los mandamos a un claro tercer lugar con una candidata que, me duele decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marko Cortés”, dijo la esposa del regiomontano.

(X/@samuel_garcias)

Del mismo modo, reafirmó su postura con respecto a “ceder” la gobernatura del estado a Luis Enrique Orozco: “Nuestro amor por Nuevo León y el compromiso va más allá de una candidatura y no había manera de que dejáramos el estado en manos de lo que tanto nos ha tocado sacar y combatir”.

Y manifestó que el trabajo de Samuel García como gobernador de Nuevo León todavía no termina: “Así que frente en alto, ya vendrán más oportunidades, y tenemos un gran reto en Nuevo León , en el 2024, sacar a toda las vieja política del estado porque estos diputados que tenemos en el congreso local no son más que parásitos de la política mexicana”.

Finalmente, compartió algunos contundentes mensajes con respecto a la situación: “Esto no acaba”, “Seguimos y seguiremos. Esto no nos detiene. Vamos a seguir construyendo”, “La vida está llena de injusticias, pero nadie nos va a detener para seguir construyendo un mejor Nuevo León y un mejor México”.

Mariana Rodríguez y Samuel García se han convertido en figuras públicas destacadas en México. Ella es una influencer y empresaria, conocida por su actividad en redes sociales y proyectos de emprendimiento. Samuel García, por su parte, es un político afiliado a Movimiento Ciudadano y actual gobernador del estado de Nuevo León. La pareja ha estado en el centro de la atención mediática tanto por su vida personal como por su participación en la esfera política.