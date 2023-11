Esta es la filosofía japonesa que te ayudará a combatir el sentimiento de frustración

La frustración es un sentimiento que predomina en la sociedad actual (Pexels)

En la actualidad vivimos en una sociedad donde estamos constantemente comparándonos con otros y donde el ritmo vertiginoso de vida no nos permite detenernos a apreciar las cosas sencillas de la vida.

Te puede interesar: Estas son las 4 áreas en las que deberías poner atención si deseas ser feliz, según Harvard

Este fenómeno puede dar como resultado el hacernos sentir un gran sentimiento de frustración y crear en nosotros una sensación de que no hacemos los suficiente.

Para poder combatir estas emociones es importante voltear hacia filosofías ancestrales de culturas que, en el pasado, demostraron poseer una gran sabiduría que poco a poco se ha ido olvidando.

Te puede interesar: Andrés Oppenheimer: “Para ser felices y crecer hay que terminar con el engaño kirchnerista y con creer que se reduce la pobreza imprimiendo dinero”

Este es el caso de una filosofía japonesa que engloba principios que nos ayudan a entender y percibir la vida de una manera diferente, mucho más alejada del consumismo y la presión social actual.

Se trata de una forma de pensamiento japones conocido como Wabi Sabi la cual consiste en aprender a apreciar la belleza de la imperfección.

Este principio filosófico nos invita a la reflexión (Imagen ilustrativa Infobae)

¿En que consiste en Wabi sabi, filosofía japonesa que combate la sensación de frustración?

Si bien la expresión Wabi Sabi no tienen una traducción literal, pues se trata de un concepto que engloba principios filosóficos complejos, en Japón guarda relación con la concepción de la estética y la belleza que rige la vida en aquel país.

Te puede interesar: Cuánto gastaron los mexicanos durante el Buen Fin 2023

En este sentido, el Wabi Sabi, a pesar de no tener traducción literal, se entiende como una expresión que se usa cuando se busca explicar que hay cosas en la vida que guardan su belleza en la imperfección y simplicidad de si mismas.

Una antigua fabula japonesa, basada en este principio, contaba que una joven buscaba crear una hermosa figura para su amada pero al moldearla no lograba que fuera perfecta en los bordes.

El artesano que lo guiaba le dijo “Wabi Sabi” dándole a entender que la belleza de la pieza no estaba en su perfección sino en el amor que había puesto en ella.

Vivir más relajados es el objetivo de adoptar este principio japones

Es así que este principio japones nos invita a reflexionar sobre la manera en que sentimos frustración cuándo algo no sale como queremos sin considerar que la belleza del resultado no está en que sea “perfecto” sino en el esfuerzo y el amor que pusimos en esa tarea u objetivo.

De acuerdo con el libro Wabi Sabi, Aprender a aceptar la imperfección adoptar este principio filosófico nos invita a practicar la simplicidad y a aceptar que las cosas no son como crees que deben ser sino simplemente como son.

Es así que, la próxima vez que te preguntes por qué tu vida, tu pareja, tu trabajo no es cómo te gustaría recuerda que, de acuerdo con el Wabi Sabi soltar ese deseo de lo que “debería ser” y aceptar “lo que es” te hará vivir más relajado y con mayor simplicidad.

La belleza se encuentra en la imperfección de las cosas (Imagen ilustrativa Infobae)

¿El Wabi Sabi implica conformarse?

A pesar de lo bello de este principio japones, lo cierto es que para algunos puede sonar a conformarnos con lo que nos toca sin buscar algo más pero existen ciertos matices entre esta idea y el Wabi Sabi.

Retomando la fabula japonesa, el artesano no le dice al joven que se conforme con su pieza imperfecta sino que aprenda que su valor no está la perfección; en este sentido, esta filosofía japonesa no te dice que te conformes con las cosas que no te gustan de tu vida sino que aprendas que tu valor (y el de tu vida) no está en que sea perfecta sino en la intención que le des.

El Wabi Sabi nos ayuda a practicar la gratitud . (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, la primicia es aceptar las cosas imperfectas y seguir trabajando en perfeccionarlas, o mejorarlas, sin el sentimiento de frustración de que deben ser de alguna manera más allá de cómo son en tu momento presente.

Es así que, si adoptas el Wabi Sabi como parte de tu vida, ese constante sentimiento de frustración podría disminuir en gran medida y ser adoptado por un sentimiento de agradecimiento por la oportunidad de contemplar la belleza de la imperfección.