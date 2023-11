Cinemex anuncia nuevo sabor de palomitas para Navidad y desata “sentimientos encontrados”

La cadena de cines inició con los preparativos para Navidad. (foto: Cinemex).

El último mes del año se acerca y los últimos 31 días, que tiene el mes de diciembre, están llenos del espíritu navideño, además de reflexiones sobre los aprendizajes, errores, buenos y malos momentos que se vivieron durante el ciclo creado por los seres humanos para tratar de medir el tiempo.

Sin embargo, una realidad es que las compañías de todo tipo, sea entretenimiento, ventas o grandes almacenes utilizan el marketing navideño para promocionarse en esta temporada de fiestas y reuniones entre amigos y familia. Tal es el caso de una de las cadenas de cines con mayor prestigio en México: se trata de Cinemex.

Así como anunciaron una palomera edición especial para la temporada de fin de año, la empresa de entretenimiento también reveló un nuevo sabor de palomitas para que puedan disfrutar por tiempo limitado al momento de ver una de las películas durante el mes de diciembre, y probablemente principios de enero de 2024.

No obstante, auguraron éxito entre sus clientes, pero lo que ocurrió, al menos en redes sociales, fue que desató una sensación de “sentimientos encontrados” pues no tenían ningún indicio de a qué sabría la botana ideal para ver una cinta en las salas de proyección.

El nuevo sabor de palomitas desató controversia. (Captura: Cinemex)

Resulta que, gracias a una alianza con una marca de repostería, Cinemex decidió lanzar el sabor Canelitas en sus palomitas de temporada navideña. que se podría explicar como una mezcla de azúcar, canela y masa de galletas más el sabor de la botana derivada del maíz.

Esta nueva presentación de temporada ocasionó que distintos clientes se quejaran porque no regresaron algunos de los sabores que fueron bien aceptados por el público, y mejor probarían suerte con uno que estaba causando controversia desde antes de que fuera lanzado al mercado.

Cabe destacar que el sabor Canelitas estará disponible a partir del jueves 30 de noviembre y hasta que se anuncie que no hay más en existencia.

El anuncio ocasionó una gran cantidad de comentarios referente a si era posible probarlas antes de comprarlas para no gastar dinero en algo que desde ya pensaban que no les agradaría. Sin embargo, lamentablemente, respondieron otros clientes que esto no era posible.

Cinemex decidió rentar salas privadas para The Eras Tour de Taylor Swift. Foto: Reuters

“Tengo sentimientos encontrados, o están muy ricas o me hacen decir guácala”, “No creo que estén muy buenas”, “Me dejarán probarlas antes de comprar las nuevas palomitas?”, “No, por qué no regresan las de sabor Tajín y mejor prueban con estas cosas”, “Bueno, habrá que probarlas”, se expresaron algunos de los que se enteraron del nuevo sabor de las palomitas.

Por el momento se desconoce si tendrán algún precio diferente a las tradicionales o de sabores que ya se conocen, además de si se podrá modificar en la compra de un combo que se ofrece en Cinemex por un costo adicional.

Cinemex tendrá funciones especiales de películas navideñas

No sólo las palomitas sabor Canelitas forman parte de los productos especializados para la temporada navideña de Cinemex, sino que también se proyectarán algunas películas acorde a la época de fin de año como una forma de celebrar.

El Grinch es una de las películas que Cinemex proyectará en sus salas para la época navideña. Universal Pictures.

La primera cinta que se proyectará en Cinemex por la época navideña será El Grinch, pero la versión animada que se estrenó en 2019. En gustos se rompen géneros y también estará la comedia romántica Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke.

La tercera oferta será El Duende, donde el protagonista es Will Ferrel y finalmente una comedia familiar protagonizada por Arnold Schwarzenegger titulada El Regalo Prometido.