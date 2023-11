Vicente Fox se queda sin cuenta de X tras comentarios contra Mariana Rodríguez

El exmandatario mexicano ya no tiene cuenta de X (Cuartoscuro)

Después de que Vicente Fox Quesada hiciera un comentario ofensivo en contra de Mariana Rodríguez Cantú, la esposa de Samuel García, su cuenta en X (antes Twitter) ya no está disponible.

Se desconoce si se trata de una sanción temporal dentro de esta red social o si el ex mandatario de México ya no podrá usar el que había sido su perfil de forma definitiva. El usuario de Vicente Fox Quesada era @VicenteFoxQue

El cierre de la cuenta de Vicente Fox fue advertido por varios usuarios de X poco después de las 18:00 horas del lunes 27 de noviembre.

La cuenta de Fox ya no está disponible, por lo que ahora únicamente se ve la respuesta que lanzó en su momento Mariana Rodríguez (Captura de pantalla)

Ninguna de las publicaciones que había colocado Vicente Fox en su perfil de X se pueden leer, por lo que tampoco se puede ver su foto o su descripción, pero como las respuestas de otros usuarios siguen siendo visibles, la red social lanza el mensaje “Este post es de una cuenta que ya no existe” como detonante de las conversaciones.

Por otra parte, cuando se intenta consultar el que alguna vez fue el perfil de Vicente Fox desde un teléfono celular, aparecen los mensajes “Algo salió mal: intentar de nuevo” o “El término que has introducido no ha obtenido ningún resultado”.

Éste es el mensaje que arroja X cuando se intenta acceder a lo que alguna vez fue el perfil del ex mandatario panista (Captura de pantalla/@Libro_negro_)

Ya que muchas personas señalaron a Vicente Fox por haber ejercido violencia política de género en contra de la empresaria Mariana Rodríguez Cantú, hubo una larga lista de usuarios que celebraron el cierre o suspensión de su perfil de X.

Cuando una cuenta de X es suspendida o cerrada de forma definitiva, sólo el usuario o usuaria es notificado en su correo electrónico o al intentar iniciar sesión, por lo que no se podría determinar con exactitud cuál fue el comentario de Vicente Fox que violó las normas de dicha red social, ya que siguió publicando cosas sobre “no ser un macho”.

Es muy probable que el perfil de Fox haya sido denunciado masivamente por varios usuarios dentro de X.

Vicente Fox continuó sus críticas en contra de Mariana Rodríguez el mismo 25 de noviembre (Captura de pantalla)

Qué escribió Vicente Fox sobre Mariana Rodríguez

El ex mandatario panista hizo un comentario sobre el material que publicará el periodista Pedro Ferriz, el cual aparentemente expondrá algunos detalles sobre Samuel García. Esta fue la respuesta que escribió Vicente Fox desde su perfil de X:

“Pedro, ¡Cuéntanos la historia!! Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”

Mariana Rodríguez Cantú destacó que el comentario realizado por Fox era violento, además de que lo había hecho el 25N REUTERS/Daniel Becerril

Un par de horas después, la dirigente del centro de atención a niños Capullos respondió que su comentario estaba totalmente fuera de lugar, en especial porque lo hizo en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, conocido como el 25N (25 de noviembre).

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, fueron las palabras de Mariana.

En una publicación posterior, Mariana Rodríguez Cantú destacó lo siguiente:

“Lo que usted hizo se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta”.

Jorge Álvarez denuncia a Vicente Fox por sus comentarios contra Mariana Rodríguez

Un día antes de que el perfil de Vicente Fox dejara de estar disponible, el coordinador de campaña del precandidato Samuel García, Jorge Álvarez Máynez presentó ante las autoridades electorales una denuncia en su contra.

Jorge Álvarez presenta denuncia contra Vicente Fox por violencia en razón de género por insultar a Mariana Rodríguez (Captura de Pantalla)

La denuncia fue presentada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). En el acuse con fecha del 26 de noviembre se pudo leer el siguiente mensaje:

“Denunciar la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra de la C. Mariana Rodríguez Cantú, derivado de publicaciones efectuadas en la red social denominada X el 25 de noviembre del 2023, lo cual vulnera sus derechos políticos electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial”.