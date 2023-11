Jorge Álvarez Máynez (Twitter/@AlvarezMaynez)

El coordinador de campaña del precandidato Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante las autoridades electorales una denuncia contra el expresidente Vicente Fox, quien el pasado fin de semana dedicó un mensaje donde mencionaba a Mariana Rodríguez, esposa del político de Movimiento Ciudadano.

A través de redes sociales, Álvarez Máynez compartió el acuse del documento presentado ante la Unidad Técnica de los Contenciosos Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). En el documento, se lee que el motivo de la denuncia es por violencia política en razón de género contra Marian Rodríguez.

“Denunciar la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra de la C. Mariana Rodríguez Cantú, derivado de publicaciones efectuadas en la red social denominada X el 25 de noviembre del 2023, lo cual vulnera sus derechos políticos electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial”, se lee en el Acuse de la denuncia presentada.

Jorge Álvarez presenta denuncia contra Vicente Fox por violencia en razón de género por insultar a Mariana Rodríguez (Captura de Pantalla)

De acuerdo con el ordenamiento fechado el pasado 26 de noviembre, el ex mandatario habría vulnerado los derechos políticos- electorales de la influencer tras sus comentarios publicados en redes sociales, en donde la llamó “dama de compañía” del precandidato emecista.

Por su parte, Mariana Rodríguez utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para responder a las descalificaciones de Vicente Fox, recalcando que sus comentarios no son bien recibidos ante el significado que esta podría significar.

Mariana Rodríguez (Foto: Tomada de la red social X)

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer”, destacó.

En otra de sus publicaciones, la también titular de la oficina Amar a Nuevo León recordó que las declaraciones del ex mandatario se insertan en el mes de conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Sin embargo, y pese a otros señalamientos en su contra, el expresidente justificó su postura con el derecho de libertad de expresión.