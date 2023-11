El festival Hell & Heaven cambia de dueño para la edición de 2024

El Hell & Heaven anunció su cambio de dueño para la edición de 2024 Foto: IG/hhopenair

Aunque el Hell & Heaven 2023 tuvo momentos icónicos, también quedó marcado por una mala organización, ya que los asistentes compartieron en sus redes sociales que hubo retrasos, portazos, filas interminables para entrar a los baños y otras irregularidades, además de que al menos 25 bandas cancelaron su presentación porque nunca les pagaron el dinero prometido por dar un concierto. Dichas rupturas de contrato fueron denunciadas por los músicos en sus redes sociales.

Esta situación podría haber llegado a su fin con el cambio de dueño, pues ahora el futuro del festival de metal estará a cargo de Master Group. De acuerdo con el comunicado oficial, la edición de 2024 será realizada por dicha empresa.

Master Group es la nueva empresa a cargo del festival de metal denominado Hell & Heaven (Instagram/@hhopenair)

“Con mucho gusto les compartimos que Master Group será el nuevo encargado de llevar a cabo el #HellAndHeaven, con el objetivo de brindarle una solides financiera y operativa, que de como resultado mejorar la experiencia al nivel de los mejores festivales del mundo como Hell and Heaven, enhorabuena por esta gran alianza y estamos muy emocionados de vivir esta nueva etapa. ¡Bienvenidos Master Group!”, se pudo leer en las redes sociales oficiales de dicho festival de metal.

Los asistentes a otras ediciones del Hell & Heaven no se mostraron completamente emocionados por esta decisión, por lo que expresaron suspicacia y muchas dudas respecto al futuro del evento de metal, incluso hubo quienes intentaron investigar la trayectoria de la nueva empresa y aseguraron que probablemente era la misma que la anterior. Otras personas aprovecharon el cambio de administración para sugerir que el festival se realice en otro lugar.

El Festival Hell & Heaven de 2023 quedó marcado por mala organización, cancelación de bandas y personas que ingresaron por la fuerza (Hell and Heaven Open Air)

Por el momento aún no hay ninguna decisión confirmada respecto a la posibilidad de mudarse de sede, pero los posibles asistentes al Hell & Heaven 2024 externaron su deseo de que se realice en el Autódromo Hermanos Rodríguez al igual que festivales como el Flow Fest, Corona Capital, EDC y el próximo Vive Latino.

Es importante señalar que esos eventos están organizados por Ocesa, pero en 2016 dicha empresa organizadora logró aliarse con los organizadores para llevar el Hell & Heaven al Autódromo Hermanos Rodríguez de la alcaldía Iztacalco. En ese año se presentaron Rammstein, Epica, Fear Factory, Suicide Silence, P.O.D, ANIMAL, entre otros.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Instagram:

Algunas personas sugieren que el Hell & Heaven se realice nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez Foto: EFE/Frank Leonhardt

“Traigan a Sytem of a Down y los perdono”, “ya háganlo acá, ¡En el Hermanos Rodríguez era menos bronca! Y no creo que necesitemos 50 o 100 bandas a la vez ya con que salga con unas cuantas pero muy buenas”, “seguro son los mismos, sólo le pusieron el nombre de otra empresa fantasma”, “¿10 años de experiencia y no tienen cuenta en Instagram? ‘nombre que serios”, “el de este año estuvo malísimo, lo que deberían hacer es pedir perdón a los asistentes”, “traigan a Bring me the Horizon nomás” y “les voy a creer pero es la última vez, ¿eh? que no vuelva a pasar”.

Los asistentes al festival entraron por la fuerza al sitio donde se lleva a cabo el festival Crédito: x: @therejectmazkra

Es importante señalar que el Festival Hell & Heaven Open Air busca emular eventos musicales del hard rock y las variantes del metal en otros países, pero no siempre se realizó en el Foro Pegaso de Toluca en el Estado de México, si no que sus primeras tres ediciones —2010 a 2012— tuvieron lugar en Guadalajara, Jalisco, estaban organizadas por Juan Carlos Guerrero.

En 2014 el Hell & Heaven fue cancelado porque no cumplió los requerimientos de seguridad, el festival que no se realizó estaba programado para el 15 y 16 de marzo, algunos de los artistas que se hubieran presentado en Texcoco eran Guns N’ Roses, Korn, Lamb of God, Brujería, Hocico, DragonForce y Marduk Twisted Sister.