¿Todavía no la tienes? Lanzan nueva fecha de venta para la moneda del ajolote

Se podrán volver a adquirir las medallas del Zoológico de Chapultepec (Jovani Pérez)

A lo largo de los años han lanzado una gran cantidad de monedas que tienen la finalidad de conmemorar algún acontecimiento importante en México, tal como la colección que se lanzó recientemente con la que se conmemoraron los primeros 100 años del Zoológico de Chapultepec, la cual está conformada por siete piezas entre las que se encuentra la que tiene la imagen del ajolote.

Pese a que las monedas se lanzaron de manera reciente, se agotaron rápidamente debido a que en cuanto a diseño son piezas muy atractivas y muchos coleccionistas de inmediato adquirieron su set completo; sin embargo, debido al gran éxito que tuvieron estas monedas, la Casa de Moneda anunció que muy pronto volverán a salir a la venta estas piezas para que quienes aún no las tengan puedan comprarlas.

Son siete las monedas que conforman esta colección, las cuales se realizaron en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente, por lo que cada una cuenta con la ilustración de animales populares en nuestro país, como lo son: lobo mexicano, ajolote de Xochimilco, teporingo, panda, flamenco del Caribe, cóndor de California y el bisonte Americano.

Son siete las piezas coleccionables (Foto: Medallas conmemorativas 100 años Zoológico de Chapultepec )

Los coleccionistas y seguidores de la numismática que todavía no tengan la moneda del ajolote o alguna otra que conforman la serie ya no tendrán que buscarlas por medio de plataformas como Mercado Libre, en donde suelen encontrarse a precios elevados debido a que no son muy comunes. Los precios en los que oscila la colección completa en este tipo de plataformas es entre los 2 mil 500 y los 5 mil pesos mexicanos.

¿Cuándo se podrán volver a adquirir las monedas de la colección de monedas del Zoológico de Chapultepec?

De acuerdo con la Casa de Moneda, la fecha en la que las personas podrán volver a adquirir estas piezas será a partir del próximo martes 28 de noviembre.

Sin embargo, se recomienda que las personas que realmente quieran comprar estas piezas lo hagan lo antes posible, ya que al ser conmemorativas suelen terminarse rápidamente.

¿En dónde podrán adquirirse las monedas conmemorativas?

Este set de monedas se podrán adquirir en conjunto o de manera unitaria en los siguientes lugares:

- Zoológico de Chapultepec

- Casa de Moneda ubicada en el estado de San Luis Potosí, en la avenida Comisión Federal de Electricidad, número 200, zona Industrial, primera sección

- Tienda Xin-Xin, ubicada en el Bosque de Chapultepec, primera sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Lanzan nueva fecha para la venta de la moneda de Ajolote Créditos: (X/@CasadeMonedaMx)

¿Cuánto cuestan las monedas conmemorativas?

Una gran ventaja de comprar estas monedas es que en caso de ya tener alguna o algunas de la misma colección, se pueden comprar de manera unitaria. Los precios son:

- El set que incluye las siete monedas se podrá adquirir por 4 mil 200 pesos mexicanos.

- El precio unitario por moneda es de 600 pesos mexicanos.

¿Por qué ha reducido la cantidad de ajolotes en México?

El ajolote es una especie cercana a la salamandra tigre y puede llegar a alcanzar longitudes de hasta los 30 centímetros, aunque en promedio su tamaño es de 15 centímetros. Su color común suele ser entre marrón moteado y negro; sin embargo, también se pueden encontrar variedades albinas y blancas.

Este tipo de especies suelen llegar a vivir hasta 15 años y se alimentan principalmente de gusanos, moluscos, larvas, crustáceos y de algunos peces pequeños.

Los ajolotes continúan desapareciendo por diversos factores (Especial)

Sin embargo, aunque es una especie que se ha popularizado en nuestro país, su población continúa en declive, debido a que la demanda cercana a la Ciudad de México ha llevado a que se drenen y contaminen grandes cantidades de agua en el complejo lacustre de Xochimilco.

Además, entre las principales amenazas de los ajolotes se destacan las aves de presa como lo son las garzas.

Del mismo modo, esta especie se ha añadido a la gastronomía mexicana, pues algunas personas suelen consumir el ajolote asado.