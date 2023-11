Luis Miguel en la Arena CDMX: cuál es el boleto más caro para su último concierto

El cantante eligió la Arena CDMX para su Tour 2023. Imagen: Facebook (Arena CDMX / Luis Miguel).

A Luis Miguel no le bastó abarrotar siete veces la emblemática Arena de la Ciudad de México, pues anunció una fecha más de la exitosa gira de conciertos con la que ha recorrido ya varios países y ciudades y con la que ha marcado un regreso triunfal a los escenarios tras 5 años alejados del medio artístico.

El espectáculo final para ver a Luis Miguel en la capital del país será el próximo 20 de diciembre del 2023, tan sólo unos días antes de Navidad. Los boletos ya se han puesto a la venta y es una absoluta locura, como ya ha venido ocurriendo desde que comenzaron a venderse las entradas para los primeros siete shows.

Las preventas para el último concierto de Luis Miguel en la capital del país comenzó este sábado 25 de noviembre del 2023 y fue exclusiva usuarios del banco Banorte a través de Superboletos. Ante la larga fila virtual donde se hicieron presentes cientos de miles de fans, se adelantó la venta general (originalmente pactada para el lunes 27).

Si eres uno de los afortunados en lograr entrar a la compra de boletos, aquí te contamos cuáles son los más caros que te puedes encontrar y los beneficios que trae gastar tantos miles de pesos.

Esto cuesta ver a Luis Miguel en primera fila

El boleto más caro para ver el último show de Luis Miguel en la Ciudad de México es el que corresponde, por supuesto, a la zona VIP, la cual está justo en frente del escenario de la ARENA CDMX. Es un área que tiene asiento asignado y tiene un costo de 13 mil 550 pesos mexicanos.

La principal ventaja de gastar tanto dinero es que no tendrás que preocuparte por el rango de visión, pues tendrás a Luis Miguel muy cerca de ti. Dada la altura del escenario, es poco probable que una persona adelante de ti pueda tapar tu vista. De igual manera, podrás tener un panorama bastante amplio de todo el espectáculo de El Sol de México.

Si lo que quieres es disfrutar del gran regreso del intérprete de Ahora te puedes marchar a los escenarios pero sin gastar tantos miles de pesos, te recomendamos buscar comprar un boleto mucho más económico. Por ejemplo, la entrada más barata tiene un costo de mil 150 pesos mexicanos.

Por supuesto, no tendrás un rango de visión tan detallado ni podrás ver a Luis Miguel de cerca, pero sin duda es un buen lugar y no te perderás de lo que ocurre sobre el escenario gracias a las pantallas gigantes con las que cuenta la Arena CDMX.

Como dato extra, hay promoción de 5 y 10 meses sin intereses para clientes Banorte.

La lista de canciones del show de Luis Miguel en la Arena CDMX

Desde que inició el tour de Luis Miguel en México estas han sido las canciones que ha interpretado. Sobra decir que los fans de los clásicos no echarán de menos los temas más icónicos del mexicano.

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.