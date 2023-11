Psicólogo, modista y poeta: quién fue Francesc Picas y qué pasó con él después de Locomía

Se desconoce hasta el momento la causa de muerte del multifacético artista (Instagram)

El cantante Francesc Picas murió a los 53 años en su natal Barcelona, así lo informó el músico y quien fuera su compañero en Locomía, Adrián Monzar, quien se despidió del catalán con una emotiva dedicatoria.

“Inmensa es la pena que me invade al tener que despedirme de un amigo y un artista que ha significado tanto en mi vida. Estoy agradecido eternamente por haber tenido la oportunidad de haber vivido una amistad de esta categoría”

Por otra parte, un club de fans dio a conocer la muerte que, al parecer, ocurrió el pasado 18 de noviembre. “Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aun me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria. Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo”.

Te puede interesar: Cuando Raúl Velasco defendió a Francesc Picas y el resto de Locomía en Siempre en Domingo

Se desconoce la causa de muerte del cantante y también escritor, modista, músico y psicólogo, pues su familia la ha mantenido en reserva. En su perfil oficial de Instagram apareció el siguiente mensaje: “A todos los amigos y seguidores, la luz de Francisco se ha apagado en esta vida, pero nunca en la eternidad; permanece en los corazones y en la memoria de todos aquellos que tanto lo amaban. La familia y amigos, ante esta situación tan dolorosa, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se conserve con todo el amor y respeto que tanto merece. Gracias por su comprensión y apoyo”.

El artista hizo época al ser fundador y formar parte de las primeras alineaciones de Locomía, surgida a finales de los 80 y que continuó durante algunos años en los 90. Además de la música, Francesc estudió periodismo, psicología y escribió varios libros.

Francesc falleció en Barcelona a los 53 años (Foto: Archivo)

El extravagante grupo cuenta con una historia peculiar, pues se formó por un grupo de diseñadores de moda y animadores de discoteca en Ibiza, en las Islas Baleares, que ya establecidos como banda de techno pop lograron cierta fama en España y Latinoamérica e impactaron con sus canciones, su manejo de los abanicos, coreografías, un estilo barroco y renacentista en el vestir y zapatos puntiagudos que también les valieron de críticas.

Te puede interesar: Murió Francesc Picas, excantante de Locomía: fans peruanos lamentaron su deceso

Quizá involuntariamente, la banda creadora de temas como Rumba, Samba, Mambo y Locovox, que llegó a estar conformada por 15 integrantes, se convirtió también en un icono LGBTIQ+ y en abanderados de una estética queer que en su tiempo levantó ámpula.

Francesc Picas nació el 12 de febrero de 1970 en Barcelona, se unió a Locomía a sus 17 años en 1989, cuando tomó el lugar de Xavier Font, otro fundador del grupo, quien decidió asumir el rol de mánager.

Te puede interesar: A los 53 años murió Francesc Picas, ex Loco Mía: su desgarradora revelación que anticipó el final

Fue parte del grupo hasta 1992, cuando se alejó un tiempo de los escenarios y se dedicó a escribir y a licenciarse en Psicología, aunque no dejó del todo la música, pues siguió en la industria al lado de otros artistas.

Locomía rompió esquemas y generó escándalos con su extravagante propuesta (Foto: Archivo)

En 1994 hizo su lanzamiento como solista con el álbum Bendición, de estilo synth pop, del cual se desprendió el éxito Locos por amor y le siguieron otros singles como Lo siento y Amor por bandera, todos de su autoría.

Con "Locos por amor", el catalán logró éxito en México Crédito: YouTube@CoolBlooded73

Desde la entrada al año 2000 se enfocó en su carrera como escritor y letrista de canciones.

Como escritor bajo el género de Poesía Mediterránea, obtuvo el premio Premi Lletra 2002. Además incursiónó en la escritura de algunas novelas satíricas y hasta de temas de ocultismo.

Ya en 2003, ingresó al mundo de la moda de diseño con su firma Picas & Navés S.L., compuesta principalmente por bufandas, fulares, pareos y pañuelos de cuello.

Los últimos años de su vida los dedicó a la escritura de poesía y de letras de canciones (Foto: Archivo)

Llegó a publicar algunos cuentos bajo el sello de AJELC (Asociación de Escritores de la Lengua Catalana): “Tardes de poesianalisi. Aaaaaah, uhh!”, incluido en “2001: i’Odissea continua”, en 2001; “El temporer dels girasols”, publicado en “Vaig per la vida perdent trens i agafant refredats”, en 2004 y “L’exposició”, cuento publicado en “Ciutats imaginades”, de 2005.

Entre sus obras también figuran títulos como: Ble de nocturns, trilogía de poesía en catalán y su traducción al español, de 1995; Verdanc vers Eccehomo, de 1996 y Ejercicios mediterráneos sobre las cosas azuladas hacía tres de las cruces, prosa poética en español, de 1997. Uno de sus últimos trabajos fue Mis injertos, poesía de 2003.