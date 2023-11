“Protegieron un abuso sexual”: Gaby Spanic explota contra La Casa de los Famosos por ‘encubrir’ a Pablo Montero

La agresión sucedió durante la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos' Credito:cuartoscuro

Pablo Montero se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en las últimas horas por una nueva denuncia en su contra por presunto abuso sexual. En esta ocasión fue la actriz Gabriela Spanic quien levantó la voz y no solo señaló al intérprete mexicano como su agresor, también arremetió en contra de la producción de La Casa de los Famosos (espacio donde habría ocurrido) por encubrirlo.

Después de que se viralizaron las declaraciones que la artista venezolana lanzó en Secreto de Villanas, ella misma sostuvo un encuentro con medios afuera de las instalaciones de Televisa donde inevitablemente fue cuestionada al respecto.

“Es una denuncia pública. Yo, a Pablo Montero, con toda la sinceridad, lo aprecio muchísimo”.

La actriz señaló al cantante como su agresor Crédito: Secretos de Villanas/Canela TV

La protagonista de La Usurpadora contó que dicha agresión sexual sucedió durante la primera temporada de La Casa de los Famosos, un reality show que se transmitió en Estados Unidos dos años antes de su llegada triunfal a México.

“Tenía muchos nervios, tenía mucho temor y el mánager de ese momento me dijo que no dijera nada. Fueron situaciones muy grotescas que viví allá adentro porque pasaron muchas cosas y me acusaron de muchas cosas (...) fui una esclava y hubieron protegidos y Pablo fue uno de ellos”, continuó.

Tras lo sucedido, el intérprete de Mi piquito de oro se habría acercado a Gaby Spanic para pedirle una disculpa en el mismo show y ella habría aceptado. No obstante, espera que también le pida perdón públicamente.

El famoso asegura que no tiene nada que esconder y afrontará con "la verdad" las acusaciones en su contra (Foto: Instagram)

¿Por qué Gaby Spanic no denunció a Pablo Montero?

Fue durante el mismo encuentro con medios donde Gabriela Spanic explicó que no levantó una denuncia en contra de su agresor porque un equipo de abogados no quiso apoyarla debido a que había firmado un contrato de confidencialidad con la televisora y porque necesitaba alrededor de 2 millones de pesos para cubrir los gastos.

“Lo que pasa es que en este show editaron muchísimas cosas. Él me pidió disculpas dentro del show. Pasaron muchas cosas que en este momento no vale la pena decir, pero sí, protegieron un abuso sexual allá adentro, yo fui víctima de abuso sexual de parte de él”, declaró.

“Pensé en demandarlo, en denunciarlo, pero para qué si todo es tan lento, la justicia y todo lo demás, es muy caro los abogados, pasan los años, pasan el tiempo y no hay justicia. Yo tengo fe en que todo vaya cayendo con su propio peso, ya las máscaras se están cayendo”.

Alicia Machado ganó la primera temporada de "La Casa de los Famosos" de Telemundo. (Foto: Cuartoscuro)

De esta manera, la actriz no solo señaló al cantante como su agresor, también arremetió en contra de la producción del reality de Telemundo por no hacer nada al respecto.

“En ese momento no había responsables que me dieran la cara, lo que hicieron fue darme más alcohol y ya”.

Finalmente, Gaby Spanic asegura que cuenta con pruebas para demostrar que fue víctima de una agresión sexual en el programa: “Yo tengo todas las pruebas y (me dijeron que estuviera) tranquila, que todo está bien. Se pasó un email a recursos humanos, pero no hicieron absolutamente nada”.