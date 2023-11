Gaby Spanic denuncia a Pablo Montero por abuso sexual: “Yo pegaba de gritos”

La actriz narró la agresión sexual. (Foto: IG/gabyspanictv y IG/pablomoficial)

Gabriela Spanic denunció públicamente a Pablo Montero por presunto abuso sexual.

“Me dijeron en la fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüe con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso sexual”, declaró en un capítulo de Secreto de Villanas.

“Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero (...) Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí'”.

Gaby Spanic Pablo Montero.

La protagonista de telenovelas no compartió más información al respecto, por lo que se desconoce si levantó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Tampoco se sabe en dónde sucedió la agresión sexual, no obstante, se especula que habría ocurrido en la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, pues ambos formaron parte del elenco.

Otras denuncias contra Pablo Montero por presunto abuso sexual

Este no es el primer escándalo por abuso sexual que atraviesa Pablo Montero, pues a principios de 2023, aparentemente dos mujeres originarias de la ciudad de Tapachula, Chiapas, lo denunciaron ante las autoridades.

Fue la revista TvNotas quien señaló que las presuntas víctimas habrían sido menores de edad.

El cantante no se ha pronunciado al respecto. (Foto: Instagram)

Asimismo, la Fiscalía General de Chiapas, a través de La Unidad Integral de Investigación y delitos sexuales de Tapachula, turnó al fiscal de procedimientos penales la orden de localización y presentación de Óscar Daniel Hernández Rodríguez, el cual es el nombre real de Pablo Montero.

El actor de Fuego en la Sangre no dudó en defenderse y negó rotundamente haber incurrido en estos supuestos actos.

“No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada. Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen, mencionó para TvNotas y añadió:

“Me encabr*na que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Me extraña que me estés hablando de eso. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso”.