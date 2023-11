Las exigencias que tendría Luis Miguel para sus conciertos en México

Luis Miguel está de vuelta en México (Archivo)

Luis Miguel volvió a los escenarios luego de años alejado de la industria del espectáculo. Su gira de conciertos ya ha recorrido varias ciudades del mundo y esta vez le toca a la capital del país, con más de una fecha agendada en la Arena de la Ciudad de México: el lunes 20, martes 21, miércoles 22, viernes 24, sábado 25, martes 27 y miércoles 28 de noviembre del 2023.

El Sol de México se ha reencontrado con su publico nacional y ha impresionando por la forma en la que llega y se va del recinto donde se están celebrando los shows: a bordo de un helicóptero. Pero esta no sería la única extravagante exigencia que el intérprete de Ahora te puedes marchar tiene para cantar en nuestro país.

El cantante presentará una serie de espectáculos con los que pretende homenajear su carrera musical. El tour 2023-24 ha sido un suceso más que exitoso, abarrotando arenas y estadios en las principales ciudades de México, Latinoamérica y Estados Unidos.

Cuando inició la gira en Argentina, trascendió información acerca de todo las extravagancias que pide el intérprete tanto para su camerino como para el hotel donde se hospeda. Por supuesto, estas son todo menos modestas, pues estarían a la altura del cantante mexicano más importante de la historia.

De velas a rosas blancas: las peticiones de Luis Miguel para su gira en México

Luis Miguel ofrecerá varios conciertos en la Arena de la CDMX | Foto: Luciano Gonzalez.

Aparentemente, el mexicano necesita cierto confort en su camerino antes de salir a cantar para sus fans, por ello, es esencial que las paredes de éste estén forradas con telas de color blanco. Esta decoración ayudaría a Luis Miguel a sentirse acogido y no experimentar la sensación de estar encerrado. También, sería imprescindible que el cantante esté rodeado por rosas blancas, de tallo largo y sin espinas.

Por supuesto, la decoración del camerino tiene que cumplir con todas las exigencias de los sentidos de Luis Miguel, como el del olfato. Por esta razón, el lugar debe tener un aroma particular que El Sol disfruta bastante y le ayuda con su relajación: velas con olor a vainilla. De esta forma, el intérprete calmaría sus nervios antes de subir al escenario.

Otros artistas que vienen a México suelen pedir bebidas alcohólicas de marcas de lujo, como Taylor Swift; sin embargo, Luis Miguel prefiere algo mucho más saludable: agua. No obstante, las botellas de agua que el cantante siempre debe tener a su alcance no son de cualquier marca, sino de una mucho más cara de lo habitual: marca Fiji.

De igual forma, para el bienestar del intérprete de Por debajo de la mesa, siempre debe haber toallas de color blanco. Esta petición es muy importante pues así El Sol puede secarse el sudor cuando está dándolo todo sobre el escenario.

Sobre el hotel donde Luis Miguel se está quedando durante estos días de show en México no se sabe mucho; sin embargo, es altamente probable que se hospede en el famoso Four Seasons, lugar que ha abierto las puertas a artistas de talla internacional como Madonna, David Bowie, The Rolling Stones, Shakira y Michael Jackson.

Estas son las canciones que Luis Miguel canta en su gira por México

Gracias al espectáculo del lunes 20 de noviembre, estas son las canciones que El Sol de México está interpretando en la Arena CDMX:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.