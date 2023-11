“Hace 5 años no veías a alguien que escuchara a Luis Miguel y también corridos”: Peso Pluma es nombrado ‘Hombre del Año’

Doble P ha obtenido el título más aneadlo por famosos mexicanos

¡Peso Pluma es nombrado el Hombre del Año por la revista GQ México! Así lo han dado a conocer a través de sus redes sociales, compartiendo parte de la sesión fotográfica que tuvo el cantante de corridos tumbado y la entrevista que les concedió. Sorprendiendo a sus miles de fans por el nombramiento y un ejemplo que compartió sobre el alcance de su música al igual que lo tiene Luis Miguel.

Te puede interesar: Latin Grammy 2023 EN VIVO: Natalia Lafourcade ganó el premio a ‘Mejor Grabación del Año’

Doble P sigue con su buena racha en este 2023 y tras el buen recibimiento de su más reciente producción musical y una gira con la que llenó el Foro Sol de la Ciudad de México, el mexicano que interpreta Ella Baila Sola, Bye y Lady Gaga ahora ha obtenido el importante distinto que en su versión estadounidense le fue concedido a una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento: Kim Kardashian.

“Hace cinco años no veías a alguien que escuchara a Luis Miguel también escuchar corridos, y hoy pasa. El día de mañana, si a lo mejor ya no toco, el proyecto de Peso Pluma va a seguir viviendo siempre, ahí va a quedar siempre. Eso es lo que se busca… hacer historia”, compartió Peso Pluma en la entrevista que concedió a GQ México por convertirse en el Hombre del Año 2023.

¡Peso Pluma es nombrado el Hombre del Año por la revista GQ México! (Foto: Instagram)

Hassan Emilio Kabande: corridos tumbados, reguetón y el regional mexicano para ‘Doble P’

Durante la charla que el cantante tuvo con dicha revista, compartió detalles sobre su camino hacia la profesión que le ha dado fama internacional detallando qué y quiénes lo impulsaron en sus primeros pasos y lo que los diversos géneros que canta significan para él.

Te puede interesar: Julieta Venegas halaga a Peso Pluma y fans les piden un tema juntos

“De morro iba seguido a ver a la familia. Tengo un tío allá que básicamente fue mi segundo papá. Al principio no me gustaban tanto y prefería ponerme audífonos y escuchar, de que, mi reggaeton, mi rap. Le rascaba a las cuerdas como si no hubiera mañana y se tronaban y le volvía a poner otras y tocaba increíble y yo ahí me enamoré de la guitarra”, explicó Peso Pluma en GQ México.

Peso Pluma habló sobre su música y los géneros que domina (España). EFE/ Kiko Huesca

Internautas reaccionan a nombramiento de Peso Pluma con ‘Hombre del Año’

Fans y detractores han comenzado a dejar sus primeras impresiones por el importante nombramiento que Doble P ha recibido.

Te puede interesar: “He sido acosado por la prensa”: Junior H respalda a Peso Pluma sobre los “medios amarillistas”

“Bien ganado, nos guste o no su música ha hecho que otros exponentes volteen a ver a México y el regional mexicano]”. “Sobrevalorado, pero que chido ver a artistas de habla inglesa cantando español”. “Arriba Doble P y lo que ha ganado”, se puede leer en los comentarios.