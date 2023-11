Lupita Jones y las desafortunadas declaraciones que deterioraron su imagen al frente de Miss Universo México

Lupita Jones dejó de ser considerada como directora del concurso internacional en su capítulo mexicano (Foto: Instagram)

Tras el reciente anuncio de la organización internacional de Miss Universo de dejar fuera a Lupita Jones del capítulo mexicano que ha llevado nombres como Nuestra Belleza o Mexicana Universal, para dar paso a la nueva directora, Cynthia de la Vega, el tema ha dado de qué hablar.

Y es que la reina de belleza que se coronó como Miss Universo en 1991, venciendo a las representantes de la URSS y de Países Bajos en el certámen realizado en Las Vegas, se posicionó al frente de la edición mexicana desde 1994, en su labor de preparadora de reinas de belleza con miras a hacerlas destacar en sus participaciones en certámentes como Miss Mundo y Miss Internacional.

Durante casi 30 años, la modelo originaria de Mexicali, Baja California, se mantuvo al frente de la organización para preparar a las candidatas a recibir el mismo reconocimiento que obtuvo ella en 1991, además dirigió otros esfuerzos como El Modelo México —versión masculina para impulsar la participación en Mister World— y Nuestra Belleza Infantil.

Sin embargo, al paso de los años y sobre todo en la última década, la empresaria no se ha visto exenta de protagonizar escándalos que han puesto su reputación en entredicho.

Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México tras salida de Lupita Jones (Foto: Cuartoscuro)

En Miss Universo se avecinan cambios en sus reglas mundiales que propiciarán una mayor inclusión y se le dará un giro a la percepción de los estándares de belleza, aspectos de los que ya no participará Lupita Jones, cuyas polémicas han afectado su imagen pública y la de los certámenes de belleza en México.

María Guadalupe Jones Garay ha sido señalada por promover un prototipo de belleza idealizado que no necesariamente corresponde a la realidad de las mujeres mexicanas. Los críticos de Nuestra Belleza México y Mexicana Universal acusan que el certamen sólo opta por mujeres espigadas y con fenotipos europeos, lo que excluye a millones de mujeres de siquiera ser consideradas.

En 2018, Lupita salió a defender a la modelo Andrea Toscano cuando fue criticada en las redes sociales por un vestido que usó en el concurso. Y es que la entonces directora no dudó y contestó mensajes despectivos a los críticos.

“Ay pues es tu gusto mijito. Ya te quiero ver a ti ¡Ay te ves super naquito! Híjole veo tus fotos y cómo se atreven a criticar”, escribió en contra de los propios seguidores de Mexicana Universal.

Toscano fue la primera representante del estado de Colima en ir a Miss Universo, en 2018 (Foto: Instagram)

En el mismo año, Ángela Ponce representaba un parteaguas histórico tras convertirse en la primera mujer transgénero en un Miss Universo, pero Lupita expresó su disgusto.

“No me parece que se esté dando una competencia en igualdad de circunstancias, porque aquí lo que se dice es que se le respete como una competidora más, pero pues de entrada no lo es, porque ya está entrando con una etiqueta diferente... Una mujer nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero. Biológicamente no son iguales””, dichas declaraciones le valieron señalamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.

Tras los comentarios, los internautas la señalaron como culpable por el suicidio de Itzel Ávila Monreal, ya que la joven transgénero había dicho en un video que el rechazo de figuras pública, como Jones, le hacían mucho daño emocional a las chicas trans que lidiaban con la discriminación.

Itzel Ávila Monreal, una mujer trans, dirigió un mensaje a Lupita Jones antes de quitarse la vida (Foto: Archivo)

“Señora Lupita Jones, por favor fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen”, dijo antes de quitarse la vida.

Por su parte, Jones se deslindó de la siguiente manera. “No soy yo ni puedo ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida. Cada quien decide como vivirla y como enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie”.

En 2020, la modelo Sofía Aragón acusó a Jones violencia simbólica al negarle apoyo económico y emocional durante su preparación en el concurso. A su acusación se sumaron las de otros ganadoras de Mexicana Universal, como Denisse Franco.

Sofía Aragón acusó que Lupita no le proporcionó lo básico para su preparación como miss de belleza; a su testimonio se suomaron otros más (Foto: Instagram @sofaragon @lupjones)

Jones negó las acusaciones, pero la polémica generó un debate sobrle los abusos que sufren las concursantes de belleza. Sin embargo, las críticas se recrudecieron cuando Jones reunió a todas las finalistas para una transmisión en vivo en YouTube donde estalló contra Sofía.

“Yo sé de dónde vienen todas... desde la drogadicta, la alcohólica, yo sé de dónde vienen y de qué pie cojean. Mucha historia y de todas tengo para hablar”, lo que le valió nuevas críticas ante las declaraciones de las que días más tarde se disulpó.

“En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad”; sin embargo ya era demasiado tarde pues se imagen se había visto afectada.