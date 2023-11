Mujeres ‘vandalizan’ trompo de pastor como protesta en defensa de los animales; video se viraliza

Más mujeres encapuchadas se unen al acto vandálico, desatando la indignación en el lugar y generando una viralización del video del incidente en las redes sociales

México, conocido por su rica cultura, vibrante escenario turístico y exquisita gastronomía, sobre todo un símbolo culinario icónico, el taco, se vio inesperadamente afectado por un acto de vandalismo perpetrado por una misteriosa mujer encapuchada.

Te puede interesar: Dónde están los tacos de ‘nada’ y por qué son tan populares en México

En un hecho que ha generado consternación entre los amantes de la comida mexicana, la protagonista de este curioso episodio roció pintura sobre un trompo de pastor, el tradicional molde utilizado para cortar carne en las taquerías. La agresión tuvo como consecuencia la pérdida total de la carne, obligando al establecimiento a desechar el producto.

A pesar de los intentos de los empleados por detener la inusual acción, la mujer encapuchada persistió en su vandalismo, al que luego se le unieron más mujeres enchapuchadas desatando la indignación tanto en el lugar como en las redes sociales. El video del incidente se ha vuelto viral en los últimos días, generando miles de comentarios de internautas que expresan su repudio ante este acto de destrucción gratuita.

Te puede interesar: “He sido acosado por la prensa”: Junior H respalda a Peso Pluma sobre los “medios amarillistas”

Este insólito incidente no solo causó la pérdida total de la carne en el establecimiento afectado, sino que también generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde la comunidad virtual ha expresado su repudio y desconcierto ante el motivo detrás de esta acción.

Empleados intentan detener el acto de vandalismo mientras la mujer encapuchada persiste en rociar pintura sobre el tradicional molde de corte en la taquería Crédito: X@EIGranPatriarca

En las redes sociales, numerosos usuarios manifestaron su desconcierto ante la acción de la mujer. Comentarios como: “Toda esa carne de kebab desperdiciada, ¡qué desperdicio!”, “Y por no comer animales, comen plantas, son herbívoros y van a dejar al planeta calvo”, o “¿Qué ganan haciendo eso? Luego, porque generan rechazo todo ese tipo de gente”, “El activismo animalista, no rescata animales, no alimentan callejeros, no todos son veganos, usan productos con glitter y tintes. El activismo ambiental no limpia una calle NUNCA, no educan humildemente a niños para que guarden su basura, no levantan sargazo, tiran colillas”, reflejan la consternación y confusión que ha causado este incidente entre la comunidad virtual.

Te puede interesar: Éste es el origen de la famosa ‘Cobija del Tigre’, la favorita de los mexicanos en épocas de frío

Mientras tanto, la taquería afectada ha recibido muestras de solidaridad por parte de la comunidad, que lamenta la pérdida de uno de los elementos más representativos de la gastronomía mexicana.