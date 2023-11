Ociel Baena, le magistrade, buscaría una candidatura en Aguascalientes

(Instagram/@ocielbaena)

El pasado 13 de noviembre, se dio a conocer que le magistrade, Jesús Ociel Baena, y su pareja sentimental habían sido localizados sin vida al interior de su domicilio en Aguascalientes. Con base a los indicios que recabaron las autoridades, se formuló una hipótesis que sugería que Dorian Daniel Nava Herrera habría atacado a le magistrade provocándole la muerte y después se suicidó, versión que rechazan los familiares.

A la par, los familiares y distintos colectivos de la comunidad LGBTQ+ han solicitado a las autoridades que se realice una investigación con perspectiva de género, y han hecho un llamado para que se investiguen a las personas que amenazaron a le magistrade en los últimos meses o años.

Asimismo, Juan Baena, padre de le magistrade, compartió uno de los objetivos que Ociel Baena esperaba alcanzar en los próximos años, según contó a los medios de comunicación, quería participar en las elecciones, buscando una candidatura para la alcaldía de Aguascalientes.

“Por su trayectoria dentro de la policía, no dudo ni tantito que haya pisado donde dolía, un terreno minado que a lo mejor no convenía a alguna gente (...) también recibía amenazas dentro de la política, de personas de la política. Entonces nosotros no descartábamos también esas probabilidades”, dijo Juan Baena citado por el Diario El Financiero.

Aspiraciones que pudieron haber provocado molestia en grupos homofóbicos -según sus familiares-. Aunque no señalan a una persona, político en particular como responsable de lo ocurrido; además que las autoridades han señalado que siguen investigando los hechos, sin descartar que se trata de un homicidio doloso.

Colectivo rechazan la versión de la fiscalía y señalan irregularidades

Recientemente el colectivo Yaak México compartió con Infobae algunas irregularidades en la investigación de las autoridades, sumado a que rechazaban la versión de la fiscalía de que se tratara de un crimen pasional.

Dentro de los puntos que destacaron sobre anomalías en la investigación destacan que las autoridades tardaron cerca de 10 horas en trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Además, las autoridades no permitieron a familiares identificar el cuerpo de manera presencial, sino que mostraron fotografías a la mamá de Ociel Baena.

Y otra de las supuestas omisiones, es que las autoridades no investigaron con los vecinos, pues Alejandra Paredes asegura que consultaron a otros habitantes de la zona residencial y uno aseguró que escuchó gritos de auxilio.