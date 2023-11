Julieta Venegas halaga a Peso Pluma y fans les piden un tema juntos

Julieta Venegas reconoció su admiración por Pesos Pluma durante los Grammy Latinos 2023 (Instagram:@julietavenegasp, @ElPesoPluma).

Peso Pluma no solo ha dominado los rankings de Spotify y Billboard, también ha obtenido el reconocimiento de importantes figuras de la industria musical como Damon Albarn (Blur, Gorillaz, The Good, the Bad & the Queen) y recientemente de Julieta Venegas.

Te puede interesar: Latin Grammy 2023: cuándo y dónde ver EN VIVO la ceremonia de premiación en México

Los artistas mexicanos coincidieron en la ceremonia de los Grammy Latino 2023 en Sevilla, España, donde ambos artistas competían en relevantes categorías, y la cantautora mexicoestadounidense quedó encantada con Doble P.

Qué dijo Julieta Venegas

Durante una breve entrevista durante la alfombra roja, a la autora de “Limón y Sal” y “De mis Pasos” le preguntaron a qué famosos se había encontrado durante la red carpet, a lo que respondió que a Peso Pluma, a quien tenía ganas de conocer. Agregó que también coincidió con Cazzu, esposa de Christian Nodal, una artista a quien también dijo admirar mucho.

Te puede interesar: Latin Grammy 2023 EN VIVO: Natalia Lafourcade ganó el premio a ‘Mejor Grabación del Año’

El clip fue viralizado por los fans de Peso Pluma en TikTok, quienes destacaron la humildad de Julieta Venegas.

Julieta Venegas, ganadora del Grammy al 'Mejor álbum vocal pop' por 'Tu historia', en la gala de los Latin Grammy 2023. EFE/Julio Muñoz

En redes piden colaboración de Julieta Venegas y Doble P

El vídeo generó miles de vistas y cientos de comentarios pidiendo una colaboración entre ambos artistas “Julieta Venegas ft Peso pluma, saquen una rolaaaa”, “la emoción de cómo dice Peso Pluma, ¡la amo!”, “ojalá hagan una colaboración pronto”, fueron comentarios que se repetían en la publicación.

Te puede interesar: Shakira reveló particular sesión antes de su presentación en los Latin Grammy

Otros usuarios destacaron la humildad de Julieta Venegas, mientras que los fans de la ex vocalista de Tijuana No! bromearon al decir que Peso Pluma fue quien tuvo el honor de conocer a la cantautora.

El disco 'Génesis' fue nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana de los Grammy Latinos 2023 (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Una fábrica de éxitos

Tanto Peso Pluma como Julieta Venegas tienen una larga lista de éxitos en colaboración con otros artistas. Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, se ha colocado como el mandamás de las plataformas de música streaming gracias a su disco ‘Génesis’, de donde se desprenden los sencillos: “LADY GAGA” ft Junior H, Gabito Ballesteros; “TULUM” ft Grupo Frontera y “Rosa Pastel” ft Jasiel Núñez.

En agosto pasado, el single “Ella Baila Sola” ocupó el puesto número uno en el top “Las canciones de verano más hot de 2023 de Spotify”. En consecuencia a su éxito, ‘Génesis’, primer álbum de larga duración del jalisciense, fue nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana de los Grammy Latinos 2023, estatuilla que finalmente no obtuvo.

Venegas se presentó en La Premiere de los Latin Grammy el 16 de noviembre de 2023 en Sevilla, España. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

Por su parte, Julieta Venegas sí se llevó la estatuilla a Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo con “Tu Historia”, disco que comenzó a grabar en plena pandemia de Covid-19 en 2020.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria musical, Julieta Venegas ha colaborado exitosamente con artistas disímiles como: Bad Bunny, Los Ángeles Azules, Los Auténticos Decandentes, Bronco, David Lebón y el argentino Diego Torres.

Recientemente, su disco ‘Bueninvento’ (2000) ocupó el décimo lugar en el ranking de los 10 Mejores Discos de Rock en Español de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.