Cuánto cuesta la merch oficial del Corona Capital y cuáles son los productos

El Festival Corona Capital se realizará en la CDMX el 17, 18 y 19 de noviembre. (@CoronaCapital)

El Corona Capital es uno de los eventos musicales más esperados en la esfera musical de México, y en su edición 2023 no fue la excepción, con el regreso a nuestro país de bandas y cantantes como Blur, Louis Tomlinson, Alanis Morrisette, The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys entre muchos otros, que desde la revelación del cartel emocionaron a todos sus fans.

Son muchas las cosas que un asistentes al festival debe saber, como las rutas por las que podrá ingresar y regresar a casa desde el lugar del evento, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el costo de las cervezas (que es uno de los productos que más se consume) hasta la oferta de comida del Corona Capital 2023.

Pero existe otro tipo de personas que están preguntándose cuáles son las opciones de productos que ofrecen los stands de merch oficial del festival y cuáles son sus precios para así ir listos, y con el presupuesto suficiente, para poder llevarse algún recuerdo de uno de los eventos musicales más importantes en México.

El cartel oficial del Corona Capital 2023. Imagen: Corona Capital.

Lamentablemente las opciones de productos para este Corona Capital 2023 no son muchas pues se sitúan en únicamente cuatro variedades; sin embargo, estas prendas y accesorios son de múltiples colores y existen de gran diferencia de bandas, aspecto en el que recuperan su diversidad y su atractivo para los fans del festival.

Las opciones son: playera, hoddie, bucket y gorras, así como las tan populares bolsas de mano de tela. Pero cuáles son los precios de todos ellos. De acuerdo con informes de redes sociales el costo de la playera es de 600 pesos mexicanos sin importar la talla, el diseño ni la banda que aparezca en la prenda.

En el caso de los hoddies, que también son piezas de ropa ubicadas como sudaderas, la cifra requerida para adquirir una de ellas es de mil 200 pesos mexicanos, al igual que la playera, sin importar la banda, diseño, color o talla.

El bucket, que es una especie de sombrero, y las gorras tienen un precio de 600 pesos mexicanos. Y finalmente las bolsas de tela de tamaño entre chico y mediano es de 400 pesos mexicanos.

Las opciones de productos que se ofrecen en el festival (X: ailoviutl)

Cuánto cuesta una cerveza en el Corona Capital 2023

Uno de los alimentos y bebidas que más se consumen en todos los eventos sean deportivos, de entretenimiento o musicales es la cerveza y es por eso que se genera la incógnita de cuánto vale el producto.

En el caso del Corona Capital 2023 la cerveza Corona Extra y Light tienen un costo de 150 pesos mexicanos, en el caso de la Corona Cero, que no contiene alcohol, es más barata con un precio de 80 pesos mexicanos.

Existen unas cervezas de sabor de Corona que en el festival valen 90 pesos mexicanos, por si lo que se quiere es disfrutar algo refrescante que deje otras notas en el paladar.