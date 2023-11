Persiste violencia contra las mujeres en Chiapas; ahora secuestran y asesinan a dos en frontera con Tabasco

(Foto: Portada/Feminicidios/Chiapas)

Algo grave está pasando en Chiapas en materia de violencia de género: dos mujeres más fueron secuestradas, asesinadas y sus cuerpos abandonados junto a una carretera del municipio Centro, en el estado de Tabasco; en lo que va del año ya son más de 30 las víctimas de feminicidio en la entidad.

Maribel Cajija -22 años- fue encontrada durante las primeras horas del viernes junto a la carretera que conecta los municipios de Reforma, Chiapas, con Centro, Tabasco; se encontraba boca abajo, con signos de violencia y cuatro heridas de bala: una en la espalda, una en el cuello y dos en la parte trasera de la cabeza.

Algunos testigos -según recogieron medios locales- indicaron que la mujer viajaba con otros hombres en un vehículo, del cual la obligaron a descender y le dispararon por la espalda, luego “le dieron dos tiros de gracia”, información que no ha sido confirmada por las autoridades.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía Municipal después de escuchar los disparos; también ellos descubrieron el cuerpo de Maribel tendido en un charco de sangre cerca del rancho “Las Carolinas”.

Muy cerca de ahí -pero siete horas más tarde- elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tabasco encontraron el cuerpo de una segunda víctima de aproximadamente 25 años pero que hasta el momento no ha sido identificada.

La segunda mujer asesinada fue arrojada a la maleza junto al kilómetro 24 de la carretera Villahermosa-Reforma; la joven estaba boca abajo, semidesnuda y con heridas por dos impactos de bala, una en el abdomen y otro detrás de la oreja.

Ambos cuerpos fueron traslados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tabasco para practicarles las necropsias de ley y realizarles los exámenes periciales que confirmen sus identidades y las causas de muerte.

Mujeres disfrazadas de catrinas se manifestaron para recordar a sus compañeras víctimas de feminicidios hoy, en el municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas (México). EFE/Carlos López

Las secuestraron en Chiapas

Entre Chiapas y Tabasco suman cerca de 50 feminicidios en lo que va del año, casi la misma cantidad de crímenes de género registrados por Nuevo León (54) la segunda entidad más violenta para las mujeres, sólo detrás de los 72 asesinatos del Estado de México.

Trascendidos refieren que ambas chicas encontradas en Tabasco habían salido juntas a bailar con sus amigos a un bar del municipio de Reforma, Chiapas, de donde un grupo de civiles armados la habría secuestrado a bordo de una camioneta JAC Frinson TG color gris.

La hipótesis del secuestro creció cuando agentes de la FGJ de Tabasco encontraron la camioneta en la que presuntamente trasladaron a ambas mujeres desde Chiapas; estaba abandonada a unos ocho kilómetros de distancia de donde se hallaron los cuerpos y contenía manchas de sangre.

Foto: Madres en Resistencia Chiapas Feminicidios altares Día de Muertos

Colectivos de Chiapas piden alto a la violencia feminicida

Después del hallazgo de los dos cuerpos en Tabasco, colectivos de Chiapas tomaron las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir un alto a la violencia de género que azota a la entidad -dijeron- desde 1999.

“Mujeres Chiapanecas al Frente del Cambio” resaltaron que pese a la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres emitida en 2016, son pocos los avances para erradicar los crímenes contra las mujeres y el acceso a la justicia a víctimas y familiares.

“La atención que se requiere no existe como se exige; falla la prevención, no hay investigación, los casos de feminicidio aumentan y las autoridades no actúan con responsabilidad y respeto a las víctimas”, indicó Yazmín Castellanos Gómez, presidenta de la asociación.

No sólo los feminicidios son un tema preocupante en el estado, el colectivo hizo hincapié en las casi 900 desapariciones de mujeres desde 2016 a la fecha; una condición que se agrava cuando no se cuenta con el apoyo de las autoridades para buscar a sus hijas, hermanas, madres y amigas, condenaron.