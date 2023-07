León Larregui fue captado haciendo supuesto playback en Querétaro

Algunos fans de León Larregui explicaron que podría haber replicado una protesta de Zoé en televisión nacional (TikTok/@lizmartinez99546/@jdjajsjaknsnx)

Durante su concierto más reciente en Querétaro, León Larregui fue captado mientras cantaba Souvenir, pero en algún punto del tema quiso jugar con el micrófono y se le resbaló de las manos; aunque la voz podría haberse detenido de golpe, en realidad se siguió escuchando.

Una vez que recogió el micrófono, el vocalista de la banda Zoé continuó con su canto y siguió desplazándose por el escenario como si nada hubiera ocurrido, pero algunas personas notaron el incidente y mencionaron que podría haber realizado playback, es decir, cantar con una pista de su voz y fingir que está realizándolo en vivo. “¿León Larregui hace playback?” escribió un usuario de TikTok.

Aunque existen diversos motivos por los que un artista recurre al playback, los cantantes que son descubiertos en esta práctica suelen recibir muchas críticas por aparente deshonestidad.

León Larregui no ha aclarado nada sobre el aparente playback (TikTok/@jdjajsjaknsnx)

Hasta el momento, el cantante de éxitos como Brillas, Locos, Luna y Arrullo de estrellas no ha explicado lo que ocurrió realmente en su concierto del 1 de julio en el Auditorio Josefa, ubicado en Querétaro.

Un internauta descartó totalmente la posibilidad de que hubiera realizado una acción deshonesta y explicó que tal vez se trató de las voces de fondo: “No es playback, son las secuencias de las voces de apoyo, él usa varias voces cuando graba, no sorprendería que en vivo las use de secuencia”, escribió.

Los fans que lograron captar el momento publicaron la grabación en redes sociales y se viralizó rápidamente. De inmediato surgieron comentarios negativos en los que se intentó demeritar la capacidad de León Larregui sobre el escenario, incluso algunos internautas aseguraron que podría haberse presentado en estado de ebriedad.

Otros fans de León sugirieron que tal vez se trataba de un motivo de salud, pues en sus conciertos anteriores se le había escuchado supuestamente enfermo de la garganta, así que consideraron que podría ser una medida preventiva. También hubo especulaciones en torno al recinto, pues hubo quienes plantearon la posibilidad de que la decisión de hacer playback hubiera sido ajena a León Larregui, si no que tuvo relación directa con los administradores del Auditorio Josefa.

Los asistentes captaron una anomalía Durante su show en Querétaro Crédito: (TikTok/@lizmartinez99546/@jdjajsjaknsnx)

Sin embargo, la mayoría de los fans de León Larregui fueron comprensivos con la situación y algunos incluso mostraron una actitud de incredulidad o hasta justificación, pues no lo tundieron en redes sociales y tampoco reprocharon la actitud. Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en Twitter y TikTok:

“¿Y qué si León Larregui hizo playback? Aunque me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes, sé que es un hombre bueno”, “¿Hizo playback? No papi, yo solo fui a disfrutar Prismarama (su nuevo álbum)”, sSeguro andaba de briago, pero eso le pasa a cualquiera, es como su escencia”, “se le perdona por qué es León” y “eso fue a propósito, yo pienso que no lo dejaron cantar en vivo y aplicó lo de hace años en TV”.

El día en que Zoé se burló del playback en televisión

Ese último comentario sobre el supuesto playback de León Larregui hizo referencia a un suceso con la banda Zoé, en una ocasión esta agrupación fue invitada al programa Hoy; sin embargo, debido a diversas condiciones técnicas, se les solicitó que fingieran tocar en vivo en lugar de hacerlo realmente.

A manera de protesta, los integrantes de Zoé cambiaron sus instrumentos cuando fueron invitados a Hoy (Programa Hoy/Captura de pantalla)

Este suceso ocurrió en 2003, cuando la banda estaba promocionando su álbum Rocanlover. El tener que fingir en televisión nacional no le agradó para nada a Larregui (guitarra y voz), Sergio Acosta (guitarra), Ángel Mosqueda (bajo), Jesús Báez (programación) y Alberto Cabrera (batería), por lo que todos decidieron intercambiar instrumentos y ni siquiera se preocuparon por fingir tocarlos.

Esta irreverente acción es recordada como una protesta de la banda Zoé, así que muchos fans de León Larregui aseguraron que podría haber ocurrido algo similar en Querétaro.