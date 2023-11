“Es el sueño de mi vida”: Eleazar Gómez confiesa que anhela ser papá con su prometida Jenni de la Vega

La pareja felizmente anunció su compromiso en septiembre de este año. (Instagram @Jenidelavega)

Luego de un duro golpe tras ser arrestado y acusado en 2020 por violencia familiar al golpear en ese tiempo a su novia Stefi Valenzuela, el actor Eleazar Gómez se encuentra viviendo una historia de amor digna de una novela romántica con Jenni de la Vega, con quién desea forjar una familia.

El actor de 37 años confesó a una revista de espectáculos que se encuentra feliz de la vida a lado de la conductora, modelo y expareja del cantante Peso Pluma, pues luego de que le dio el “Sí, aceptó”, anhela cumplir su más grande sueño con ella, que es convertirse en padre.

“Estamos hablando de una mujer espectacular, una mujer maravillosa; estoy muy contento con ella porque se me hace una mujer extremadamente inteligente, con grandes sentimientos, un bonito corazón, y eso fue lo que me llamó la atención”, compartió Eleazar Gómez.

“Mi sueño más grande es ser papá, ya quiero serlo, poder crear una vida; pienso que es uno de los sentidos y sentimientos más hermosos que puede experimentar el ser humano”, agregó.

Así se conocieron Jenni y Eleazar

El compromiso de Eleazar Gómez y Jeni de la Vega sigue causando sensación en el mundo del espectáculo (Jeni de la vega)

Sobre su historia de amor con Jenni de la Vega, el actor confesó que la primera que se vieron no se dio el flechazo inmediatamente; sin embargo, en el segundo encuentro en otro evento que coincidieron, ambos se volvieron inseparables hasta que el pasado mes de septiembre se comprometieron.

“Llegué y veo todo así, con rosas, un camino de rosas, velas, ‘¿qué está pasando?, ¿me equivoqué de lugar?’, dije ‘aquí no es’. Seguí el caminito, voy llegando y es una cena romántica (...) Al final me dijo eso, que si me quería casar con él”, dijo Jenni de la Vega.

“Si sientes algo en tu corazón y lo sientes directo, tienes que hacerlo, tienes que ir por él, tienes que pelear por ello. He vivido siempre mi vida así, creo que cuando quieres algo, tienes que luchar por ello”, dijo Gómez