Ximena Orozco, actriz mexicana, es acusada de suplantar a una enfermera palestina

La actriz mexicana Ximena Orozco, quien hace un mes se volvió tendencia en redes sociales al ser tachada de egoísta por aceptar al final la ayuda de la embajada de México en Israel para volver a nuestra nación.

Y es que tras el conflicto entre el grupo terrorista Hamas con Israel, los miles de connacionales que se encontraban en la nación judía pidieron ayuda al gobierno de México para poder regresar, una de ellas fue la actriz mexicana.

Sin embargo, en esta ocasión Ximena Orozco, quien participó en decenas de capítulos de La Rosa de Guadalupe, fue acusada de suplantar a una enfermera palestina, quien documenta desde un hospital todo lo sucedido con el ataque del grupo terrorista Hamas.

Posteriormente, internautas comenzaron a especular sobre la identidad de dicha mujer, llegando a revelar que, presuntamente, es Ximena Orozco quien sale en el video de propaganda israelí.

Ximena Orozco sale a desmentir

Al hacerse viral el video de la enfermera que se parece mucho a la mexicana, la actriz mediante una grabación desmintió que sea ella la que aparece en el video.

“No tengo que demostrarle nada a nadie, pero muchas personas no tienen sentido común... ¿Por qué me expondría a hacer un vídeo falso? Si mi cara y mis lentes ya son bien conocidos en las redes sociales por publicar videos sobre ser judío y orgulloso... así que no difundas mentiras y odio, ¡no seas parte de las manipulaciones! Claramente, no soy yo”, escribió en su publicación.

Asimismo, negó rotundamente que ella es la persona que aparece en el en el video y exigió a las autoridades de Israel como de Palestina no difundir “mentiras y odio”, por lo que tomará acciones sobre quienes difamaron su imagen.