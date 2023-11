Manos de Piedra Durán se negó a “hablar mal” de Canelo Álvarez

El exboxeador panameño se negó a hablar mal del campeón mexicano (robertoduranbox)

En el panorama de la carrera de Canelo Álvarez se han posicionado diversos personajes como probables rivales. Uno de ellos es Terence Crawford, quien ha dividido los pronósticos. En ese sentido, al ser cuestionado por su favorito, el boxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán dio su preferencia al mexicano y declaró los motivos por los que no hablaría mal de él.

En una entrevista publicada por el canal de YouTube de ESNews, el “Manos de Piedra” Durán fue cuestionado sobre su pronóstico en torno al posible careo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Lejos de enfocarse en el análisis de la pelea, dio muestras de respeto para el boxeador originario de Guadalajara, Jalisco, y apeló a sus raíces mexicanas para ello.

“Está dura la pelea, pero no es que esté dura la pelea si se da. Es que yo no puedo hablar mal de Canelo porque yo pertenezco a los mexicanos, yo soy parte de los mexicanos. En mi familia hay mexicanos, mi papá era mexicano. Así que yo no puedo hablar contra México en nada”, declaró.

El "Manos de Piedra" Durán llegó a enfrentar al Pipino Cuevas (EFE/Bienvenido Velasco)

Instantes más adelante, el boxeador panameño declaró que a pesar de haberse desempeñado como boxeador profesional y uno de los mejores exponentes de su época, en la actualidad no observa peleas de box. De acuerdo con sus declaraciones, prefiere ver películas de la época de oro del cine mexicano.

“Yo no veo boxeo porque en mi televisión en Panamá yo me la paso viendo películas mexicanas. Ya me sé todas las de Pedro Infante. Me gustan las de María Félix, Emilio Fernández, Jorge Nefrete, Antonio Badú”, expuso ante los micrófonos del medio de comunicación.

Cabe mencionar que, en su trayectoria profesional, el “Manos de Piedra” Durán llegó a enfrentar a pugilistas mexicanos. En su historial figuró José “Pipino” Cuevas, aunque también llegó a entablar peleas contra otros personajes como Sugar Ray Leonard, así como el puertorriqueño Héctor “Macho” Camacho.

En su más reciente pelea, Canelo Álvarez venció a Jermell Charlo (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

¿Por qué se rumora la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

En vísperas de que Canelo Álvarez se enfilará a mantener sus títulos en contra de Jermell Charlo, una declaración de Terence Crawford resonó por su ambición. Y es que, después de haber ganado su segundo campeonato indiscutido en dos categorías de peso diferentes, el boxeador estadounidense lanzó un reto contra Canelo Álvarez por la posibilidad de ser tres veces indiscutido.

La propuesta tuvo mayor eco cuando Canelo Álvarez se pronunció en torno a la misma. Al ser cuestionado por el medio TMZ Sports, el originario de Guadalajara, Jalisco, aseguró que Crawford es un gran peleador y, si bien en ese momento su atención estaba puesta en Charlo, no negó la posibilidad de que pudieran enfrentarse en el futuro.

“Crawford es un gran peleador. Nunca se sabe en el boxeo, lo veremos en el futuro. Ahora mismo estoy cien por ciento concentrado en Jermell Charlo, pero lo veremos en el futuro. Si tiene sentido ¿por qué no?”, expuso el mexicano ante el medio de comunicación.

El presidente del CMB reconoció a Benavidez como el retador oficial del Canelo (Joe Camporeale-REUTERS)

¿Quién podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez?

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre el nombre del próximo rival de Álvarez. No obstante, uno de los personajes perfilado para enfrentarlo en el año 2024 es David Benavidez, quien es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de las 168 libras.

En caso de que el mexicoestadounidense logre imponerse ante Demetrius Andrade el próximo 25 de noviembre, entonces mantendrá vigente su privilegio y podría prepararse para una pelea contra el campeón indiscutido de su categoría en caso de que así lo determine el CMB con la finalidad de cumplir con la defensa obligatoria de Álvarez.