Desplome de avioneta en Huejotzingo, Puebla, dejó dos personas lesionadas

En la unidada viajaban el piloto y un estudiante (Foto: Twitter/@PC_Estatal)

Protección Civil de Puebla confirmó el desplome de una avioneta en el municipio de Huejotzingo, en inmediaciones de campos de cultivo. Se trató de un vehículo tipo Piper perteneciente a una escuela de vuelo. Las personas lesionadas son el piloto de la aeronave y el copiloto, este último estudiante.

“Se reporta accidente de una avioneta, que se desplomó en campos de cultivo en el Barrio Cuarto, municipio de Huejotzingo”, escribieron las autoridades durante la tarde del miércoles 15 de noviembre, los hechos sucedieron en el área del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”.

Tras el accidente, al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil estatal y policías estatales, además de las unidades de emergencia del propio aeropuerto. La aeronave que no pudo despegar pertenece a la Escuela de Vuelo “5 de mayo”.

Al sitio acudieron efectivos de diversas instituciones, entre ellas de la Guardia Nacional (Foto: Twitter/@PC_Estatal)

Peritos investigan el origen del accidente

Por su parte, la Secretaría de Gobernación de Puebla detalló que el accidente sucedió a 800 metros fuera del aeropuerto y el impacto fue en campos de cultivo de la zona (como se puede ver en la fotografías) asimismo indicó que no se conoce el origen de la falla pero ya iniciaron las investigaciones.

“Al momento no se puede precisar el motivo del percance o falla, sin embargo, ya se realizan los estudios pertinentes por parte de peritos en la materia, para integrar la carpeta de investigación”. A pesar de resultar lesionadas, ambas personas se encuentran estables y no requirieron ser llevados a un hospital, además no se registraron víctimas mortales por el percance.

En las redes sociales de la Escuela de Aviación 5 de Mayo se puede ver que dicha institución está ubicada en San Andrés Cholula y de acuerdo con su página oficial realizan alrededor de 30 mil vuelos al año.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...