Daniel Bisogno aceptó estar en lucha por su salud: “El hígado está dañadón”

Hace unas semanas Daniel Bisogno sufrió una complicación de salud que lo llevó a que se le retirara la vesícula biliar, sin embargo en las redes sociales comenzaron a surgir versiones que apuntaban a un supuesto estado grave del conductor, de quien se dijo que sufrió un choque séptico que habría puesto en riesgo su vida.

Sin embargo días después de que corrió el rumor, a su regreso a Ventaneando, el también actor comunicó que no se trató de un procedimiento delicado y que su salud nunca estuvo en riesgo de muerte, pese a ello los internautas señalaron que el conductor se veía “muy demacrado” en el programa.

Esta no es la primera intervención que el famoso afronta en este 2023, pues hace cinco meses fue hospitalizado de emergencia cuando se le reventaron unas várices esofágicas, lo que en aquel momento sí lo tuvo en situación crítica.

Ahora, ante los recientes “dimes y diretes”, Bisogno contó más sobre su reciente visita al hospital y advirtió que seguirá acudiendo al centro de salud pues se encuentra “en una lucha”.

Fue la titular del programa de espectáculos de TV Azteca, Pati Chapoy, quien entrevistó a su colaborador y ya “soltó” un adelanto de lo que será publicado el próximo domingo 19 de noviembre en el canal de YouTube de la comunicadora.

Bisogno compartió mencionó que sintió inflamada la zona abdominal, por lo que decidió ir al hospital debido a sus antecedentes relacionados con el esófago.

Ya en el centro de salud, la vesícula del conductor reventó, lo que le provocó una infección que lo llevó a ser sometido a la extracción del órgano, y permaneció una semana en terapia medía.

“Se reventó la vesícula, lo tuvieron que operar y no supimos más. Tú estuviste de nueva cuenta una semana internado y estuviste en terapia media porque a través de que se te revienta la vesícula vino una infección terrible”, le comentó Chapoy a su colaborador.

“Me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha constante para estar bien y si llega cualquier tipo de enfermedad estaré ahí, y aquí había una cuestión con un antecedente que fue lo de las várices, que cada determinado tiempo tengo que ir a hacerme estudios, a hacerme una endoscopia, ver que todo estará bien”, contestó el comunicador de 50 años.

Chapoy agregó que tras los dolores abdominales de Daniel, le dieron algunas recomendaciones tanto ella como los compañeros de Ventanenado, entre ellas acudir al especialista.

“Fui a mi endoscopia, que me toca periódicamente, me hicieron mi endoscopia, ligaron las cositas que faltan, es como un resanar y entonces están checando todo eso, ver que el hígado ya no es un hígado de 15 años, Pati, tampoco, que hay que estar cuidando y hay que estar al pendiente”.

El actor de Lagunilla, mi barrio confirmó que su hígado presenta un daño por lo cual tiene que atender las recomendaciones médicas.

“El hígado no está bien. Bien, bien, no. Lógicamente está dañadón, funcional hasta el momento, por eso hay que estarlo vigilando constantemente, eso y todo lo demás. Claro, el hígado tiene sus daños, obviamente, pero hasta el momento está funcional”, expresó Bisogno y descartó el rumor de que habría de requerir un trasplante de dicho órgano.

“Lógicamente la gente puede decir muchas cosas sin tener el conocimiento, además pueden satanizar palabras que no tienen ni idea y que no entienden. Hasta el día de hoy, el informe que yo tengo de mis doctores y es el que quiero tener es seguirme cuidando y seguir haciendo lo que tengo que hacer para sentirme cada vez mejor”.