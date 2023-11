Paul McCartney regresará al Foro Sol, el estadio construido para él en 1993

En 1993, la empresa OCESA resolvió el espacio físico donde se presentaría el legendario músico (Foto: Infobae México)

Todo está listo para que Paul McCartney se reencuentre con alrededor de 120 mil fans repartidos en las dos fechas en que se presentará con su Got Back Tour en el Foro Sol de la Ciudad de México, recinto al cual lo une una historia muy especial.

El retorno a tierras aztecas del legendario ex Beatle ocurre seis años después de su más reciente visita, cuando se presentó en el Estadio Azteca, y en el marco del lanzamiento de la canción “póstuma” de The Beatles, Now and Then, que ha causado la emoción de sus millones de fans al rededor del mundo.

Este martes 14 y el jueves 16 de noviembre a las 21:00 h Sir Paul se reencontrará con sus seguidores chilangos en el recinto que fue construido hace 30 años expresamente para él.

Y es que actualmente el Foro Sol es uno de los recintos para conciertos más populares y masivos de la CDMX, y por su escenario se han presentado decenas de importantes artistas de talla internacional, como AC/DC ,Metallica, Madonna, Justin Bieber, Lady Gaga, Shakira, por mencionar algunos, pero no siempre fue así.

El legendario Paul McCartney, a sus 81 años, regresa a México con dos deslumbrantes conciertos en el Foro Sol, seis años después de llenar el Estadio Azteca (@paulmccartney)

El recinto del Autódromo Hermanos Rodríguez hoy ya es un clásico, pero tuvo que ser construido en tiempo récord en 1993, cuando Paul MacCartney cerró el trato con la empresa Ocesa, líder en producción de eventos de entretenimiento, para presentarse en la capital mexicana.

Por entonces, sólo existía el Estadio Azteca para recibir a las celebridades internacionales de alcance masivo, como Michael Jackson y Menudo, que lograban congregar a legiones de fans, pero hoy la historia es distinta y en el Foro Sol se presentan con frecuencia artistas nacionales o internacionales, y recientemente fue escenario de figuras como Lana del Rey, Taylor Swift,, Blackpink, Billie Eilish, Peso Pluma y Christian Nodal, por mencionar algunos.

Pero antes de este alcance, Paul McCartney fue “la inspiración” para edificar el recinto que cuenta con un aforo de más 60 mil personas. Así lo recordó hace un tiempo el CEO de Ocesa, Alejandro Soberón Kuri, y contó cómo se dio el nacimiento del foro ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

El actual novio de la cantante Sasha Sokol consiguió hace tres décadas un contrato con el intérprete de Let It Be y All You Need is Love para que visitara el entonces Distrito Federal. Su entusiasmo lo llevó a pensar, casi de inmediato, en rentar el gigantesco Estadio Azteca para recibir al británico; sin embargo, los dueños del lugar se negaron a esta petición.

Paul McCartney fue contratado por Ocesa en 1993 sin que la empresa contara con un recinto a su altura (Ocesa)

Preocupado, Soberón se comunicó con el mánager del músico, Barrie Marshall, quien le presentó una alocada y riesgosa solución: construir un nuevo estadio a la altura de cantantes y bandas internacionales.

“Dijimos ‘Vamos a hacerlo’ y entonces nos subimos a un helicóptero y empezamos a sobrevolar toda la Ciudad de México, a encontrar espacios, regresamos bastante tristes. Cuando pasamos encima de la curva peraltada del Autódromo de la Magdalena Mixhuca, y vamos de regreso al aeropuerto y entonces la gente producción dijo ‘¿qué es esto? Aquí hay ocho canchas de futbol de tierra”, dijo el ejecutivo de Ocesa durante una conferencia sobre la industria musical.

Alejandro Soberón destacó las dificultades que tuvo para construir el recinto Crédito: TikTok@javierpaniaguaoficial

A pesar de lo ambiciosa idea de construir desde cero y en un tiempo récord de 4 meses, Alejandro aceptó el reto y comenzó con el proyecto, y al poco tiempo encontró el lugar idóneo para levantar un foro capaz de albergar a más de 60 mil personas: la famosa curva del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por fin, Paul McCartney se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México el 25 y 17 de noviembre de 1993, con su gira The New World Tour, iniciando así su estrecha relación con el país. No obstante, fue Madonna quien inauguró el “Nuevo Foro de Conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez” con su gira The Girlie Show, el 10 de noviembre de aquel año, entre polémica y el rechazo de grupos conservadores.