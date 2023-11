Citlalli Hernández se burla de opositores por confundirla en supermercado; justifica que ir a Costco no es de fifís

Citlalli Hernández Mora (Foto: Grupo Parlamentario de Morena/Senado)

La senadora de Morena, Citlalli Hernández, respondió a las criticas que se generaron en redes sociales, derivado a que América Alejandra Rangel, diputada panista, compartió una fotografía de una persona que estaba en Costco y acusó que se trataba de la morenista.

Te puede interesar: Qué promociones ofrecerá Costco durante el Buen Fin 2023

La imagen provocó comentarios a favor, de quienes defendieron a la senadora por Morena, y quienes tacharon que contradecía la ideología del partido, sin embargo, Citlalli Hernández negó que se tratara de ella, a pesar de que la persona que fue fotografiada sí se parece a ella -según reconoció.

“Vaya vaya… miren nada más a @CitlaHM comprando en Costco, esa maldita tienda capitalista del imperio yankee. A los zurdos les encanta idealizar la pobreza del socialismo, mientras ellos gozan de las comodidades del capitalismo”, escribió América Rangel en su perfil de X.

América Rangel acusa que Citlalli Hernández acudió a Costco a hacer sus compras (Captura de Pantalla)

Al respecto, la senadora de Morena reaccionó diciendo que la acusación le provocó “risa” y que no tiene tiempo para ir al supermercado, esto por las largas jornadas en las que trabaja; además hizo un comentario sarcástico sobre el “gran debate” que habían creado los opositores.

Te puede interesar: ¿Y Gatell? Morenistas de la CDMX dividen porras entre Omar García Harfuch y Clara Brugada

“¡Qué risa! Desde la mañana vi que traen una discusión sobre mí, la izquierda y los fifís con base en una foto de otra persona. Me voy desocupando de mi jornada y ojalá tuviera tiempo para ir al súper; pero además de lo diminuta que se ve la oposición con este “gran debate”, le sigo con lo cómico del asunto: 1.- Creo que sí se parece a mí la de la foto 2.- Casi no visto de negro, ¿no dicen mis malquerientes que sólo tengo una blusa guinda? 3.- No lo creerán pero nunca he ido a un Costco (soy del oriente de la Ciudad, donde no hay de esas tiendas). 4.- Hace tiempo que no uso bolsa”, razonó la Citlalli Hernández sobre porque no era ella quien fue vista en la “tienda capitalista del imperio yankee”.

Citlalli Hernández se burla de opositores, aclara que no es ella quien fue fotografiada y aclara que no es de fifís ir al Costco (Captura de Pantalla)

Asimismo, justificó que las personas que asisten a estos establecimientos a hacer sus compras no pertenecen al grupo denominado fifís, sino solamente algunas familias de México.

Te puede interesar: Pedro Kumamoto acepta acuerdo con Morena para designación directa en candidatura de Zapopan, Jalisco

“Pd. Ya entiendan que fifis en México sólo un puñado de familias, no los que van a Costco, no jueguen”, finalizó la senadora de Morena.