El camino de Marcelo Ebrard en Morena ya sin la opción presidencial de Movimiento Ciudadano

Claudia Sheinbaum respondió a Marcelo Ebrard, aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Foto: Especial

Marcelo Ebrard Casaubón decidió no presentarse este 12 de noviembre a la sede nacional de Movimiento Ciudadano para registrarse como precandidato presidencial para 2024, por lo que se cerró el último camino para buscar llegar a Palacio Nacional como nuevo titular del Poder Ejecutivo.

Te puede interesar: Marcelo Ebrard nuevamente posterga decisión sobre su permanencia en Morena

MC estableció en su convocatoria nacional que el único día para el registro de aspirantes era este domingo 12 de noviembre, hasta las 19, horas, sin embargo, el ex canciller no atendió la invitación de Dante Delgado, coordinador nacional del partido naranja.

Al respecto, Dante Delgado dijo públicamente que Marcelo Ebrard podría participar en la contienda naranja como aspirante interno, mientras que Samuel García lo haría como “interno”. El líder de MC destacó las cualidades del ex canciller para ser considerado en la precampaña presidencial.

Te puede interesar: Ante el silencio de Ebrard, Mario Delgado descarta salida del excanciller de Morena

“Lo he dicho antes y lo reitero ahora: es un gran mexicano, un mexicano excepcional, con perfil suficiente para desempeñar ese cargo y nosotros lo único que decimos es que nuestra convocatoria tiene abiertos los espacios de participación para personalidades como él, si lo desean hacer, pero también para que quede claro: me da mucho gusto que gente interna de Movimiento Ciudadano haya tomado la decisión de inscribirse”, dijo este domingo Dante Delgado, luego que Samuel García e Indira Kempis solicitaron su inscripción como pre candidatos.

El presidente de Morena reconoció los aportes del excanciller al partido, del cual es fundador Crédito: X/@politicomx

Esta era la última oportunidad para Ebrard de aparecer en la boleta de la elección presidencial del 2 de junio de 2024, pues desde septiembre venció el plazo para inscribirse como candidato independiente, mientras que Morena ya definió a Claudia Sheinbaum como su abanderada y el Frente Amplio por México hizo lo propio con Xóchitl Gálvez Ruiz.

Te puede interesar: ¿Marcelo Ebrard fue hospitalizado? Excanciller reaparece y aclara cuál es su estado de salud

De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, Marcelo Ebrard se quedará en las filas de la Cuarta Transformación y podrá optar por el puesto a senador de la República y coordinar a su fracción parlamentaria en la próxima Legislatura.

De acuerdo con las reglas del proceso interno, el segundo lugar en las encuestas tendrá el derecho a coordinar a la bancada de Morena en la Cámara Alta, mientras que el tercer lugar (Adán Augusto López) haría lo propio en la Cámara de Diputados, o en su caso, podrían optar por un puesto en el gabinete federal en caso de que triunfe Claudia Sheinbaum.

Ebrard Casaubón tiene previsto dar un mensaje este lunes 13 de noviembre en el que definirá su futuro político, luego que Morena no ha avanzado con la impugnación al proceso interno que derivó el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo.

Marcelo Ebrard no rompe con Morena, pero crea su propia asociación civil (Reuters)

“El próximo lunes a las 10 am les comparto por esta vía mis consideraciones respecto al 2024 y las tareas hacia adelante . Tengan muy buen fin de semana”, dijo el ex canciller luego de posponer por segunda ocasión el anuncio sobre su futuro político.

Marcelo Ebrard amagó con salir de Morena si el partido no resolvía la impugnación, y en ese sentido el jueves 9 de noviembre venció el emplazamiento que el ex canciller fijó para tener una respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido. No obstante, el partido señaló que el asunto se resolverá hasta diciembre o enero, pero urgió al excanciller definir si seguiría, o no, en las filas de la 4T.

El viernes pasado, durante su conferencia mañanera el propio Andrés Manuel López Obrador urgió a Marcelo Ebrard a definir su postura sobre su permanencia en Morena y el movimiento de la 4T y advirtió que apartarse de los ideales por motivos “politiqueros” aleja a los servidores públicos del pueblo.

“Yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político; no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo; no puede llamarse político”, advirtió el presidente López Obrador.