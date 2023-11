Ebrard buscará la presidencia en 2030; admitió que las circunstancias no le favorecían

Marcelo Ebrard presentó una impugnación ante el TEPJF en contra de Morena. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Marcelo Ebrard no quita el dedo del renglón, pues anunció que para el 2030 buscará la presidencia de la República. El ex aspirante a la coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en Defensa de la 4Tanunció su permanencia en Morena, no obstante, mantuvo sus críticas y señalamientos sobre los recientes procesos de cara a las elecciones federales.

Durante su conferencia de este 13 de noviembre, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que seguirá trabajando para continuar expandiendo la Cuarta Transformación dentro del partido guinda, sobre todo para llevar “a otro nivel” el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El morenista recalcó que a pesar de las controversias que ha tenido con las dirigencias del partido, mantiene sus intenciones por competir por el cargo presidencial. Ebrard reconoció que en este proceso interno las circunstancias no le favorecieron, no obstante, aseguró que estas circunstancias no lo harán desistir de sus proyectos.

“¿Qué sigue después del 2024? pues trabajar para ese objetivo, y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia, yo eso nunca voy a cambiarlo. Ahora las circunstancias no son favorables para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”, destacó el ex aspirante.

Acompañado de su equipo, Marcelo Ebrard aseguró su permanencia en la fuerza guinda, luego de que levantó una serie de quejas y una impugnación ante el resultado de la candidatura presidencial para el 2024. En su discurso, el morenista indicó que sus convicciones no han cambiado y buscará “luchar por ello” en el partido.

Descartó que ya se haya definido un cargo dentro de Morena, sobre todo ante una posibilidad de obtener un cargo en el Senado de la República o la dirigencia del partido. Reconoció que, pese a los desacuerdos, es Claudia Sheinbaum la líder del Movimiento, por lo que se encuentra en acercamientos para llegar a acuerdos.

El exsecretario celebró que dentro de Morena exista la posibilidad de crear y expresar distintas visiones y no se “mantenga una uniformidad sometida”, pues sostuvo que el partido guinda reconoció que sí existieron actos irregulares como él habría señalado.

“Reconoce Morena que hubo prácticas indebidas en el proceso y que serán sancionadas, también se establece que habrá cambios para que no se repitan. Se respeta a la segunda fuerza que encabezamos en la 4T. Hay un entendimiento con Claudia Sheinbaum a partir de esta línea política”, acotó en redes sociales después de su evento.

Por su parte, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México reconoció la postura de su compañero, a través de sus redes sociales, la abanderada de Morena no dejó pasar la oportunidad para llamar a la unidad dentro del partido.

“Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático”, sostuvo.

Marcelo Ebrard, quien había liderado su movimiento luego de los desacuerdos con Morena, mantuvo en suspenso su permanencia desde el conteo de la encuesta. Durante este tiempo, acrecentaron los rumores sobre una posibilidad de migrar al Movimiento Ciudadano (MC), situación que reconoció como vía posible, no obstante, nunca hizo nada al respecto, pues indicó que esperaba el acuerdo entre el partido guinda y él.