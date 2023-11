Raúl Gutiérrez criticó a la FMF por las decisiones en la Selecciones Menores en México

Foto de archivo de Raúl Gutiérrez dirigiendo a la selección olímpica mexicana. Puebla, México. 28 de julio de 2016. REUTERS/Henry Romero

La Selección Mexicana Sub-17 se encuentra próxima a debutar en el Mundial que se celebrará en Indonesia, ante ello uno de los seleccionadores con más experiencia en formación y logros en categorías menores es sin duda alguna Raúl el Potro Gutiérrez.

Te puede interesar: Selección Mexicana: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el debut del Tricolor en el Mundial Sub 17?

En este sentido en una reciente entrevista con ESTO el también ex seleccionador del Cruz Azul habló sobre los procesos formativos en la Selección Mexicana y como estos se han visto mermados en los últimos años, señalando directamente a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El seleccionador que se coronó como campeón mundial de la categoría Sub-17 en 2011 aseguró que la caída en los cuadros menores del Tricolor fue provocada por la falta de atención de las administraciones pasadas de la FMF.

Selección mexicana Copa del Mundo México 2011 (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

“Cada nueva administración pretende llegar y redescubrir el hilo negro. El peor escenario que le pasó a México en ese sentido fue cuando este proyecto lo tomó Gerardo Torrado, y en ese proceso es donde los equipos menores vienen a menos. Esos cambios de administración son, para empezar, los primeros que meten en líos también los procesos de selección nacional, la elección de esa persona que sepa realmente de lo que se trata. Desgraciadamente para nuestra causa no ha sido así”, dijo en entrevista con ESTO

Te puede interesar: Copa Mundial Sub 17: cuándo inicia, países que participan y horario para ver los partidos de México

En dicha entrevista el Potro explicó a detalle la mentalidad que había durante la gestión de Néstor de la Torre y Héctor González Iñarritu. Este último instauró la idea de siempre estar en los primeros cuatro lugares de cualquier torneo. Y después eso te daba posibilidad de ser campeón”. Filosofía que desde hace un par de años no se ha podido seguir por, inclusive, quedar fuera de competencias como el Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ese sentido, Raúl detalló que se siente contento y con ilusión por el nuevo proyecto encabezado por Duilio Davino, actual director de selecciones nacionales varoniles, y Andrés Lillini, encargado de las categorías menores del Tricolor.

Los nuevos directivos en la Federación Mexicana de Futbol Foto: Jovani Pérez

“Hoy creo que Lillini, Duilio, el entrenador Raúl Chabrand y demás tienen una gran ventaja. Cuando yo llegué a selección nacional en el 2009 y pregunté cómo habían quedado campeones mundiales en 2005 para tener una guía, no había absolutamente nada. Nadie supo cómo se prepararon, no había ningún plan de trabajo, nada en absoluto. Y todo lo que se hizo a partir del 2010 al 2015, hoy, ahí en selecciones, está detallado no solamente por escrito, sino por video. A esta nueva administración le toca recomponer esa ruta para beneficio de todos. Hay materia prima”, apuntó.

Lista oficial de Raúl Chabrand para afrontar el Mundial Sub 17 en Indonesia. Foto: X/Selecciones Nacionales Menores

La selección juvenil de México representará al país en el Mundial Sub-17 de la FIFA que tendrá lugar en Indonesia a partir del 10 de noviembre. El cuadro nacional compartirá grupo con Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda.

Te puede interesar: Ésta es la razón por la que Miguel Herrera fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FMF

El torneo concluirá el 2 de diciembre con Brasil como defensor del título de la Copa del Mundo. Cabe recordar que la selección mexicana de esta categoría ha tenido el honor de ganar el título en dos ocasiones y algunos jugadores como Carlos Vela o Giovani Dos Santos han tenido la oportunidad de levantar el título Mundial de la categoría Sub-17.

Dónde ver a la Selección Mexicana Sub-17

Todos estos partidos serán emitidos por TUDN y ViX Plus

- Alemania el 12 de noviembre

- Venezuela el 15 de noviembre

- Nueva Zelanda el 18 de noviembre.

El cuadro comandado por Raúl Chabrand se clasificó al Mundial 2023 por haber sido campeón del Campeonato Sub 17 de la Concacaf 2023.