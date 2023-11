Noroña calificó de “desastroso” que Marcelo Ebrard busque “dividir” a la 4T en el Congreso

Gerardo Fernández Noroña, vocero de Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

Luego de que trascendió en varios medios nacionales que Marcelo Ebrard postergó nuevamente el anuncio sobre su futuro: si se mantendrá en Morena o si se irá para ser aspirante a candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, calificó este jueves su actuar como “desastroso”.

Te puede interesar: “Le lava la cara a Xóchitl Gálvez”, dice Noroña tras dictamen de plagio de la UNAM

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el también vocero de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la autollamada Cuarta Transformación (4T), señaló que el ex canciller “se ha equivocado” al utilizar a 24 diputados afines para dividir, “con politiquería”, al movimiento durante la discusión de una reserva que pretendía asignar recursos de los excedentes petroleros a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, lo cual fue rechazado.

“El apoyo a Guerrero, entran los (diputados) marcelistas y ovación de la derecha; solo les faltó ponerse de piel [...] Y luego los propios marcelistas quisieron presionarnos, quisieron plantearse que ellos eran los que estaban salvado al pueblo de Guerrero, como si el compañero presidente (Andrés Manuel López Obrador) no hubiera ya pensado en los recursos y cómo apoyar”

Marcelo Ebrard está cerca de romper con Morena (Cuartoscuro)

Si bien dijo que le gustaría que Ebrard se quede en la 4T de cara a las elecciones presidenciales de 2024, también aseguró que está “atrapado en el laberinto de su arrogancia” al impugnar los resultados de la encuesta interna con la que se eligió a Sheinbaum como candidata.

“Hoy el compañero presidente le hizo una crítica devastadora. Estoy asombrado cómo se ha ido achicando, yo lo considero un político de una dimensión excepcional y ha demostrado una estrechez de miras muy grande. Ojalá no rompa pero está emplazado, bueno el mismo se emplazó por enésima vez. Ya no sé”

“No sé qué vaya a decidir Marcelo, creo que ha enviado a una aventura desastrosa a estos compañeros, compañeras legisladoras. Así no, así no”, agregó.

Te puede interesar: “Marcelo Ebrard se queda, Morena es su partido”, advierte Mario Delgado sobre el rumbo del excanciller

Finalmente, Noroña aseguró que le tiene un gran aprecio al ex canciller y jefe de gobierno de la Ciudad de México´, aunque no comparta la postura que ha tomado en los últimos meses.

La candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum (Foto: X/@claudiashein)

“Lamentó su extravío. ¿Qué van a hacer? es insustancial a estas alturas, aunque insisto, siempre cualquier ruptura es lamentable”

“Marcelo está atrapado en el laberinto de su arrogancia. Qué bueno que no está enfermo como ayer se manejó. No es personal, yo le tengo aprecio en lo personal, en lo político no comparto el camino que ha tomado”, apuntó.

Tendrá que decidir antes del domingo

Este 9 de noviembre vencía el emplazamiento para que la Comisión de Honor y Justicia de Morena diera una respuesta a la demanda de impugnación que el ex canciller presentó. Sin embargo, informó que no resolverá hasta diciembre o enero próximo.

Marcelo Ebrard junto al líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, Ebrard Casaubón optó por tomar un día más, o incluso, dos para anunciar la decisión sobre su futuro político.

Te puede interesar: Ante el silencio de Ebrard, Mario Delgado descarta salida del excanciller de Morena

Y es que se encuentra al límite de tiempo, pues en caso de que decida marcharse a MC únicamente tiene el domingo 12 de noviembre para inscribirse como precandidato a la presidencia de la República, conforme la convocatoria del partido naranja.

Con este segundo retraso, esperará a que Morena anuncie este viernes a las cinco candidatas y cuatro candidatos a las ocho gubernaturas así como la jefatura de la Ciudad de México.