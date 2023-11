Buscan al sujeto que grabó bajo la falda de una menor de edad en Puebla

El presunto cliente fue captado por cámaras de seguridad de local (Ángel Bañuelos)

Las redes sociales son plataformas que han sido de gran ayuda a la población tanto nacional como internacional, pues además de permitirnos tener a la mano información trascendente, ha servido para que las autoridades identifiquen a agresores que cometen diversos delitos, justo como se ha pedido a la comunidad de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, pues un masculino fue captado grabando debajo de la falda de una menor de edad.

De acuerdo con las imágenes que se han hecho virales en la red social X, antes llamada Twitter, el agresor ingresó a un inmueble dedicado a la venta de disfraces, el cual en ese momento era atendido por una menor de edad quien se observa usando el uniforme escolar de alguna secundaría local.

Mientras el presunto cliente pedía información para adquirir uno de los artículos que ahí se ofertan, le pide a la joven de aproximadamente 13 años de edad, mostrarle un disfraz que se encontraba en las alturas, a lo que ella accede valiéndose de su actitud de servicio.

Piden ubicar al agresor (Ángel Bañuelos)

Con el objetivo de vender, la menor de edad se sube a una escalera para poder acceder a los artículos ubicados en las alturas, sitio donde se ubicaba el que supuestamente el hombre de más de 40 años de edad iba a adquirir.

Debido a que la menor se encuentra distraída tratando de bajar el disfraz que supuestamente iba a ser comprado, no se percata que el sujeto no solo graba por debajo de su falda con apoyo de su celular, sino que en diversas ocasiones asoma la cara para cometer el delito. Si bien la joven no notó los hechos y tampoco encaró al hombre, todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y con ello, se ha pedido a la comunidad en general ubicarlo para que la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla pueda intervenir.

“Este degenerado que tomó fotos bajo la falda a una niña en una tienda de disfraces en San Martín Texmelucan #Puebla, ¡¡¡DEBE IR A LA CÁRCEL!!!!”, se lee en el video publicado en redes.

Cámaras de seguridad de un establecimiento comercial localizado en el municipio de San Martín Texmelucan, captó cómo un sujeto graba por debajo de la falda de una menor de edad (Ángel Bañuelos)

De acuerdo con la información captada por la cámara de seguridad, los hechos sucedieron el pasado 6 de noviembre después de las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Por ahora, se desconoce la ubicación exacta del local ya que todo se ha centrado en dar con el paradero del agresor y su identidad.

“Si lo reconoces, avisa a la @FiscalíaPuebñla y a @SSPGobPue”, concluye el video.

Sobrecargo de Aeroméxico también grabó debajo de la falda de una mujer

Antes de difundirse estas imágenes que han causado conmoción entre la población en general, se difundieron en plataformas digitales imágenes donde un sobrecargo de la aerolínea Aeroméxico también se valió de su teléfono celular para grabar por debajo de la falda de las pasajeras que abordaban el avión al cual éste iba a servir.

La imágenes en cuestión fueron difundidas por la periodista Ximena Garmendia quien lamentó que la empresa tuviera entre su plantilla a sujetos que recurrían a este tipo de acciones para acosar a las clientes. En el clip se observa como el sobrecargo se encuentra agachado fingiendo acomodar cosas en el carro de servicio justo en el momento del abordaje.

A través de redes sociales denunciaron cómo una sobrecargo de Aeroméxico gaba por debajo de la falda de una mujer mientras aborda, aseguran que lo repitió en varias ocasiones Crédito: @xime_garmendia / X

Una usuaria de esta aerolínea recién acaba de ingresar a la aeronave vistiendo una falda en color claro. Debido a que el avance era lento, el sujeto aprovechó para grabar por debajo de la prenda mientras fingía no realizar dicha acción; no obstante, fue gracias a que un tercero notó los hechos que éste quedó exhibido y, según la misma aerolínea, fue cesado de sus labores.

“Aeroméxico, en acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, lamenta lo sucedido y reitera que no se permitirá ninguna conducta inadecuada en sus operaciones”, indicó la empresa en un comunicado.