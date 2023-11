Bolo Fest vuelve a la CDMX con su edición 2023 y esto es todo lo que debes saber

Ya hay fecha para el Bolo Fest de este año y aquí te contamos los detalles Foto: Especial

Dado que la temporada de Halloween y Día de Muertos finalizó, el espíritu navideño comienza a apoderarse de la ciudad a través de las decoraciones y la planeación de eventos, tal es el caso del Bolo Fest 2023 de Liverpool.

El Bolo Fest este año recorrerá las principales calles de la Ciudad de México durante el mes de diciembre, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores del evento.

La cita para ver al característico osito blanco de Liverpool será el próximo sábado 2 de diciembre en punto de las 10:00 horas, mientras que el punto de partida será Paseo de la Reforma en la CDMX.

La cita es durante los primeros días de diciembre Captura: YT/ David Arcos

Asimismo, los organizadores detallaron que la ruta del Bolo Fest 2023 dará inicio en la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Ante ello, invitaron a las personas que planean asistir que tomen sus precauciones y anticipen su salida, ya que, contarán con cierres en los carriles centrales desde la Estela de Luz hasta la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Cabe recordar que se trata de un evento completamente gratuito por lo tanto el acceso no tiene costo. En caso de no tener la oportunidad de poder asistir pero no querer perderse el evento, las personas tendrán la oportunidad de sintonizar la transmisión en vivo del desfile Bolo Fest 2023 en CDMX organizado por Liverpool a través de sus canales oficiales de YouTube y Facebook.

Por último, las recomendaciones generales para asistir al evento son:

- Llegar temprano para encontrar lugares idóneos y disfrutar de la vista de cada uno de los carritos, globos, personajes, comparsas y sorpresas que serán parte del evento.

Esta será la ruta del Bolo Fest 2023 Foto: Especial

- Cargar con suficiente agua para mantenerse hidratado en todo momento.

- Utilizar bloqueador solar y gorra para proteger la piel.

- Tener en cuenta los pasos peatonales y las calles cerradas, ya que, a partir de la noche del sábado 2 de diciembre y hasta terminar el desfile.

- No perder de vista a los menores de edad para así evitar que se pierdan entre la multitud.

- Identificar dónde se encontrarán los puntos de auxilio médico.

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, la fecha e inicio del desfile únicamente queda marcar en el calendario el día y apartarlo para poder asistir con toda la familia y pasar un agradable momento en compañía de los seres queridos y todos los personajes que Liverpool trae para ti.