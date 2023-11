Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca Femenil, denuncia amenazas de muerte tras repudiar beso con Luis Rubiales

El momento en el Rubiales le da un beso a Jenni Hermoso sin su consentimiento. (Getty Images)

Han pasado más de dos meses desde que se disputó la Final del Mundial Femenil entre España e Inglaterra, en el dónde las ibéricas se alzaron con la victoria con un gol de la defensora del Real Madrid, Olga Carmona,

Sin embargo, para la jugadora del Pachuca Femenil, Jennifer Hermoso pasó a ser el momento más feliz de su carrera al ser el más grotesco tras recibir un beso en la boca sin su consentimiento de parte del expresidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales.

En entrevista para la revista GQ, la delantera Tuza reveló que llegó a recibir amenazas de muerte después del beso que el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, le dio durante la entrega de las medallas en la Final del Mundial Femenil.

“He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido; ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”, afirmó la madrileña en una entrevista con la revista GQ, en la que destacó que las jugadoras de la selección “han vivido en primera persona la lucha por la igualdad”.

Nunca pedí que las jugadoras cobraran lo mismo que los hombres

Jenni Hermoso y el expresidente Luis Rubiales en los vestidores tras conseguir la copa del mundo. Getty Images)

En la misma entrevista, Hermoso aclaró que tras la obtención de la Copa del Mundo el pasado 20 de agosto, ella y sus compañeras de la Selección Femenil Española pidieron cobrar igual que los jugadores de la selección absoluta masculina y que lo que querían era “lo más básico, tener un salario mínimo”.

“En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo. Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Me da mucha rabia que digan que el futbol femenino no genera tanto como el masculino”, añadió.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional investiga a Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones por el beso que dio a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial y las coacciones a las que presuntamente fue sometida para decir que fue consentido.

Rubiales afirma que el beso fue consentido: "yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"

Asimismo, el exdirigente dimitió de su cargo de presidente de la RFEF tras el inicio de la investigación judicial y la suspensión temporal que le impuso la FIFA, que finalmente le ha suspendido durante tres años por incumplir su Código disciplinario.