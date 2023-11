AMLO abandera a la Delegación Mexicana que asistirá a los Juegos Parapanamericanos 2023; promete premios a todos a su regreso

AMLO durante el abanderamiento a los atletas de los Parapanamericanos. (YouTube Andrés Manuel López Obrador)

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, que se llevarán a cabo este 17 de noviembre, y se extenderán hasta el 26 del mismo mes.

Este martes 7 de noviembre, desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto a la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Guevara y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres Guadarrama, se dio el abanderamiento a los atletas mexicanos que viajarán a Santiago de Chile para representarnos en los Juegos Parapanamericanos 2023.

En la conferencia de prensa, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres y la atleta de para taekwondo, Jessica Berenice García Quijano, comenzaron dando unas palabras de aliento para los representantes mexicanos.

“Es una gran responsabilidad para la cual nos hemos preparado día con día, por lo que orgullosos portaremos nuestra bandera, la cual buscaremos que siempre esté ondeando en cada disciplina”, comentó la parataekwondo .

Jessica García Quijano, atleta de taekwondo aseguró que buscará que la bandera México ondee en Santiago de Chile 2023. (YouTube Andrés Manuel López Obrador)

“Santiago de Chile ha hecho un gran esfuerzo. Logramos el tercer lugar en el medallero. Lo que se veía criticable, se logró. Agradezco al presidente de la República por el gran apoyo que nos dio. Recalco algo muy importante: ‘De lo poco se puede hacer mucho’, comentó Ana Gabriela Guevara.

“Ocurre esta Ceremonia de Abanderamiento en un contexto especial, porque los deportistas que han ido a los Juegos Panamericanos le han brindado a México un lugar especial, el tercer lugar en el medallero, cosa que solo ha ocurrido en el año 2019; o sea, solamente en 2019 y 2023, las dos ocasiones durante la actual administración.

Pero en este caso, además, estamos hablando de una situación especial, porque los deportistas que van a los Parapanamericanos son no solo grandes deportistas, sino deportistas que se han forjado en el coraje, la determinación, la lucha contra toda discriminación y la lucha por la igualdad en el ejercicio de los derechos, entre ellos el deporte, que es un derecho de todas y de todos”, comentó el jefe de gobierno Marti Batres.

AMLO promete bono a los atletas parapanamericanos

Abanderamiento al equipo mexicano en los Juegos Parapanemericanos 2023. (YouTube Andrés Manuel López OPbrador)

Finalmente, el presidente López Obrador abanderó, procedió a abanderar al equipo mexicano que nos representará en Santiago 2023, y sobre todo brindarles unas cálidas palabras de apoyo.

“Estamos muy contentos de volvernos a encontrar, Me da gusto encontrar a viejos integrantes que nos ha tocado convivir y sobre todo a nuevos. En el deporte se requiere perseverancia, fé, entusiasmo, se puede uno caer, como ella lo mencionó (Jessica García Quijano) se tienen que levantar y seguir. Es doblemente importante que sean ustedes que vayan en la búsqueda de esa utopía de alcanzar esas medallas, esos triunfos, por eso nos llena de orgullo a todos los mexicanos, lo que ustedes hacen, con su esfuerzo y disciplina, con su imaginación, con su talento y sus ganas, porque para todo se necesitan ganas”, comentó.

Asimismo, el mandatario de nuestro país reconoció la gran labor que hicieron los atletas en los Juegos Panamericanos 2023, al lograr retener, como en Lima 2019, el tercer lugar en el medallero.

“Nos da mucho orgullo, y estamos seguros de que van a traer muchas medallas. Hace poco abanderamos a los que nos representaron en los Panamericanos y hablamos de qué minino tenías que refrendar el tercer sitio.

Nosotros tenemos el tercer lugar en población en América y sobre todo Canadá. No podíamos dejarnos ganar por Canadá y no fue sencillo porque los canadienses han avanzado mucho en el deporte y al final logramos el tercer lugar con más medallas. Y algo parecido lo que ustedes van a enfrentar, no más que ahí, Brasil destaca; sin embargo, estamos pasando en el deporte y otros aspectos de la vida por buen momento”, añadió.

En su mensaje a los atletas para panamericanos, el presidente de México les prometió que ahora que vuelvan de Chile, así como los de los Panamericanos, les esperará su bono por su participación y la medalla conseguida.

Al término de la ceremonia, el presidente fue hablar con algunos deportistas. (YouTube Andrés Manuel López Obrador)

“México está recobrando, su grandeza, su orgullo, su respeto en el concierto de las naciones. Quieren mucho a México en otras partes del mundo. Deseamos que nos vaya muy bien, porque cuando regresen vamos a hacerles un reconocimiento.

Ayudar al deporte, quien como ustedes nos representan en las competencias internacionales. Recién me acaba de informar el fiscal Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, que recuperaron más de 300 mil millones de pesos, pero no nos va a alcanzar para los que obtuvieron medallas en Chile, porque obtuvieron muchas medallas, ósea que nos va a doler el codo, al Instituto, más bien (bromeó) pero ya dimos la instrucción y se obtengan los recursos y ahora que regresen ellos (Panamericanos) se les va a apoyar y cuando regresen ustedes también van a ver esos fondos con mucho gusto. Les deseo lo mejor”, finalizó.