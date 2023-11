Geraldine Ponce buscará ser senadora por Nayarit en 2024

(Foto: X/GeraldinePonceM)

La alcaldesa de Tepic, la morenista Geraldine Ponce, anunció este sábado que buscará un escaño en el Senado de la República por el estado de Nayarit en las elecciones de 2024.

A través de sus redes, informó que ya se registró en el proceso interno del partido guinda, aunque todavía no solicitará licencia para dejar el cargo al frente de la capital de la entidad.

“Les comparto con mucha alegría y esperanza, que me he inscrito en el proceso interno de Morena para la selección a senadora de mi estado”

La edil de 29 años de edad, destacó su joven trayectoría política; primero como diputada federal, de 2018 a 2021, y luego como alcaldesa, donde aseguró que ha concretado diversas obras como el saneamiento del río Mololoa, la construcción del paseo Tepic Río, así como la Ciudad de las Artes Indígenas y la nueva Plaza del Músico.

“En fin, hemos conseguido recursos extraordinarios por más de 2 mil millones de pesos para el desarrollo de nuestra ciudad, que ya se están viendo reflejados”

Cabe mencionar que de julio a agosto pasado, Ponce Méndez se separó de su cargo para apoyar la campaña de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el proceso interno de Morena en el que resultó ganadora como candidata presidencial por la autollamada Cuarta Transformación para las elecciones del próximo año.

“Estoy segura de que, de la mano de nuestra amiga Claudia Sheinbaum y desde el Senado de la República, vamos a consolidar la transformación en Nayarit y en todo México”, apuntó.

La detención de su pareja por supuesta persecución política

En septiembre pasado, Geraldine Ponce se vio envuelta en un escándalo luego de que su jefe de gabinete y padre de su hija, Alejandro Galván Araiza, fue arrestado por presunta violencia familiar y amenazas.

Y es que la Fiscalía General de Nayarit irrumpió en la residencia de la alcaldesa en Tepic para llevar a cabo la orden de aprehensión en contra de su pareja debido a su supuesta negativa a participar en la obtención de una muestra genética para determinar su vínculo con una niña, que fue concebida, en su momento, con una menor de edad.

Lo anterior, según documentos oficiales, a pesar de haber recibido una notificación legal en abril pasado, la cual no cumplió.

Tanto Ponce como Galván Araiza responsabilizaron en una transmisión en vivo vía Facebook al gobernador del estado, el también morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, por una supuesta “persecución política” debido a que, según dijeron, apoyaron la candidatura Sheinbaum cuando el mandatario respaldaba la de Adán Augusto López.

“Si me matan, si me muero adentro de donde estoy o me golpean fue el gobernador Navarro”, expresó Alejandro Galván.

Es importante mencionar que, en la primera semana de septiembre, el jefe de gabinete denunció a través de video supuestas amenazas de muerte por parte del gobernador.

Sin embargo, horas más tarde fue liberado y solo se limitó a agradecer a las personas que lo apoyaron.

Meses antes, había negado ser padre de otra hija y afirmó que mantiene contacto con la madre para hacerle saber que está en la mejor disposición para aclarar el asunto.

Pero reportes indicaron que se había ausentado un tiempo de sus funciones tras la investigación que inició la Fiscalía contra el exgobernador Ney González, con quien tendría vínculos.