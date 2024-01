“Me metí en problemas”: mujer asegura que encontró y destruyó un supuesto amarre de Belinda para Christian Nodal

Los cantantes se conocieron en "La Voz México". (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Fue en febrero de 2022 cuando Christian Nodal confirmó su rompimiento amoroso con Belinda tras aproximadamente casi dos años de relación amorosa y con una boda en puerta. A partir de ese momento, los cantantes decidieron no revelar información sobre lo sucedido y continuaron con sus actividades personales y profesionales.

Tras lo sucedido, el intérprete de regional mexicano se convirtió en padre por primera vez junto a Cazzu y la artista española retomó su carrera como cantante. Justo cuando el escándalo había quedado en el pasado, el último día de octubre de este 2023 se viralizó el testimonio de una mujer que asegura haber encontrado un supuesto amarre que involucraría a la expareja.

Se trata de Yeyetzi, una mujer que se describe como maestra de ciencias ocultas. De acuerdo con la información que compartió para el podcast de Gabogabb, fue hace más de un año cuando encontró un ‘trabajo’ supuestamente hecho por encargo de Belinda para Christian Nodal con la intención de mantenerlo siempre cerca.

Tras varios meses de convivencia comenzaron una relación sentimental que duró poco más de un año.

“Yo soy quien descubrió todo ese tipo de trabajo. Se había escuchado que había venido uno de los dos artistas, por no meter en problemas. Ya se sabía, no es algo raro que los artistas nos visiten”, comenzó.

“Dentro de una exploración (en el panteón de Catemaco) me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte, desenterrarlo y ver todo lo que había ahí. Cuando hay un trabajo de hace meses es un olor insoportable. Había fotografías, había rezos, una oración, estaban ambos y también había una enfermedad de por medio”.

La bruja de Catemaco no quiso revelar el nombre de la persona que habría encargado el ‘amarre’, sin embargo, dejó entrever que se trató de la exestrella infantil de Televisa.

Su amor era tan grande que incluso se comprometieron. (Instagram: @nodal)

Yeyetzi desenterró el ‘trabajo’ que estaba enterrado en un panteón porque se sentía comprometida con ayudar a ambas personas e hizo todo lo posible para liberarlos.

“Yo desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso, pero siempre he sido muy blanda de corazón. A la hora de sacar el frasco, desenterrarlo, yo me sentí comprometida a realizar un proceso para liberar”, declaró.

Después de varios meses logró su cometido sin considerar que se metería en problemas, pues según contó, tras desvanecer el ‘amarre’ supuestamente la supuesta persona que encargó el trabajo le reclamó, mientras que quien estaba ‘sufriendo’ los daños le agradeció.

La mujer intentó ayudar a ambas personalidades Crédito: (TikTok: @gabogabb)

“Me metí en problemas porque después se acercó conmigo la persona que realizó el trabajo, pero cuando se acercó yo ya había liberado todo esto. No ganaba nada, pero la conciencia de decir ‘que mal’ porque son dos personas fuertes, dos personas buenas y no se estaban haciendo mal entre ellos, ya se estaban llevando a una persona que podía haber fallecido en ese momento”, dijo.

“Después de un par de meses me contactaron directamente. Me fueron a ver, cosa que a mí me sorprendió bastante cuando llegaron buscándome porque no estaba preparada. Lo hace uno por estar tranquila y de repente llegaron a entregar ofrenda de agradecimiento por lo que se había hecho”.

Cristy Nodal logró superar sus problemas de salud.

La bruja de Catemaco no mencionó quién era la tercera persona que estaba involucrada en esta situcación, sin embargo, dejó entrever que era la mañana del cantante mexicano, Cristy Nodal. Y es que la señora enfrentó fuertes problemas de salud meses antes de que la pareja terminara su relación.