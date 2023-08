¿Hubo infidelidad? Alicia Machado termina su romance con Christian Estrada, ex novio de Ferka y Frida Sofía

La venezolana anunció su rompimiento sentimental con un mensaje que acompañó con "Mañana será bonito" de Karol G. (Instagram: @estradac11// @ferk_q // @ifrida)

Alicia Macha terminó su tórrido romance con Christian Estrada después de aproximadamente cinco meses de noviazgo, así lo informó la propia ex reina de belleza el miércoles 29 de agosto a través de su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Marcela Mistral defendió a Poncho de Nigris por no querer convivir con Sofía y Ferka cuando traían bikini

“Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme pero aún más fuerte y con la madures necesaria para Seguirme Valorando como mujer y evolucionando!”, comenzó.

La también actriz venezolana no reveló por qué decidió terminar su relación sentimental con su colega mexicano, sin embargo, dejó entrever que tanto las actitudes como las decisiones de Estrada habrían orillado su decisión.

Alicia Machado y Christian Estrada se dejaron ver muy acaramelados en las últimas semanas. (Instagram @estradac11)

“Continuó mi camino libre y mas empoderada que nunca! Mañana será un nuevo día para levantarme amándome y preparándome para lo que esta llegando a mi vida en éxitos y abundancia! El amor de ustedes mis fans que es el más honesto de todos, el de mi familia y amigos es Más que suficiente para continuar adelante y enamorada de la vida!”, continuó.

“Fin de esta historia así de simple! Hoy terminó la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartí con ustedes! Hoy más que nunca Me rehusó a Endurecer mi Alma, Hoy me rehusó a dejar de confiar y a amar a plenitud! Mañana será un nuevo día para seguir trabajando en mi mejor versión ! Los amo #siglewoman End Of Story!d”.

Christian Estada no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, pues sólo ha recurrido a sus redes sociales para compartir algunas fotografías de su reciente visita a Nueva York.

La actriz aseguró estar abierta a una nueva relación amorosa. (Foto: IG/machadooficial)

¿Cómo comenzó el romance de Alicia Machado y Christian Estrada?

Fue en marzo de este 2023 cuando la ex reina de belleza venezolana y el modelo mexicano se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por unas polémicas fotografías que desataron rumores de romance. Pero no fue hasta una entrevista que concedieron para Gustavo Adolfo Infante donde confirmaron su noviazgo.

Te puede interesar: Alicia Machado defendió a su ex, Luis Miguel, de críticas a su peso

“Haber Gustavo Adolfo Infante, ¡ay güey cómo me quisiera tomar un tequila contigo de verdad!, tu no sabes mi vida como esta de bonita en estos momentos, todo lo que me ha pasado tu sabes…mira, haz lo que tu quieras, yo te quiero mucho…así que tu eres un rey de la farándula y el chisme”, declaró Alicia Machado.

Christian Estrada no se quedó atrás y así habló sobre su relación: “Mi estimado Gustavo, ¿qué quieres que te diga? ya Alicia te dio autorización, lo único que te puedo decir es que estoy contento y feliz, la vida sigue”.

Estrada habría conocido a Frida Sofía porque su familia diseñaba algunos vestuarios de "La Reina de Corazones". (Foto: especial / Instagram de María Fernanda Quiroz)

¿Quiénes son las famosas ex parejas de Christian Estrada?

El modelo tuvo dos tórridos romances con dos figuras del medio artístico mexicano. Fue en octubre de 2018 cuando Estrada comenzó una relación amorosa con nada más ni nada menos que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Los primeros meses fueron miel sobre hojuelas, todo iba viento en popa hasta que aparecieron los problemas.

Te puede interesar: ¿Wendy Guevara corre peligro? Hombre genera intriga con acusaciones contra Marlon; pide que lo investiguen

Supuestamente él habría ocasionado el distanciamiento entre madre e hija antes de que Frida Sofía acusara a su abuelo materno, Enrique Guzmán, de haberla tocado indebidamente cuando era niña. Según contó la modelo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, La Reina de Corazones habría intentado tener un romance con Estrada.

Esta fue una de las fotos que compartió Christian Estrada con su hijo. (Ig: @estradac11)

Meses después del rompimiento, el actor confirmó su romance con una de sus compañeras de Guerreros (reality de competencia de Televisa). Se trató nada más ni nada menos que de María Fernanda Quiroz “Ferka”, con quien tuvo un hijo de nombre Leonel.

Pero todo terminó justo horas después de haberse comprometido por un conflicto familiar en donde se habría visto envuelta la madre de Christian Estrada. Desde entonces, ambos padres lucharon por acordar sus convivencias con su hijo y no fue hasta que Ferka salió de La Casa de los Famosos que lograron un acuerdo.