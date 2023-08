¿Hay envidia? Natalia Esperón reveló cómo es su relación con Eva Longoria, esposa de su expareja Pepe Bastón

Natalia Esperón estuvo casa con Pepe Garza de 1995 a 2005. (Instagram: @evalongoria // @nataliaesperonmx)

Como nunca antes, Natalia Esperón abrió su corazón para compartir detalles sobre su vida privada tras su distanciamiento del medio artístico nacional y su polémica divorcio de José Bastón luego de 10 años de matrimonio. Lo que más llamó la atención fue que la actriz reveló cómo se lleva con la actual esposa del ex directivo de Televisa, Eva Longoria, y cómo es la relación de sus hijos con la estrella de Hollywood.

La protagonista de Amores verdaderos, Corazón Guerrero y Tierra de esperanza concedió una entrevista para el programa de Anette Cuburu donde recordó cuando sus hijos Natalia, Mariana y José Antonio (fruto de su matrimonio con Pepe Bastón) se enteraron que su padre contraería nupcias con una de las figuras latinas más importantes en la industria del entretenimiento a nivel mundial: Eva Longoria.

“Felices, estaban todos felices, estaban así de ‘wow’ y hasta yo así de ‘wow’, pues es que es Hollywood, o sea, sí es un medio impresionante”, reconoció Esperón con una gran sonrisa en su rostro.

Pepe Bastón y Eva Longoria tuvieron un hijo en 2018. (Instagram)

Según contó la protagonista de melodramas mexicanos, ha logrado construir una relación amistosa con Eva Longoria gracias a sus hijos: “Sí me gusta, sí la admiro, con mis hijos es una gran persona. Ya cuando con tus hijos también son lindos, son amorosos, pues ya está todo. Vamos a ser familia para toda la vida, o sea, estamos compartiendo cosas bellísimas juntos”.

Asimismo, Natalia Esperón elogió la trayectoria artística de la protagonista de Esposas desesperadas: “Los logros de Eva son espectaculares; como mujer, la admiro. Es muy trabajadora, una mujer con objetivos muy claros, que ve por los latinos... es una mujer que yo admiro, es una mujer en la que yo también me espejeo y digo: ‘Yo también tengo de eso’”.

La estrella de Hollywood se casó con Pepe Bastón en 2016 Crédito: (YouTube: Anette Cuburu)

“Nos llevamos bien, nos queremos, nos respetamos porque sí es bonita la admiración entre mujeres, es padrísima, nos construye, nos hace fuertes, nos fortalece”.

Finalmente, Natalia Esperón bromeó con supuestamente haberse acercado a Eva Longoria para lanzarse como actriz en Hollywood: “Ya le dije que practico mi ingles con ella”.

La expareja se reunió en octubre de 2021 para celebrar la boda de su primogénita, Natalia, con José Eugui. (Instagram: @nataliaesperonmx)

¿Cómo fue la relación de Natalia Esperón y Pepe Bastón?

Fue durante la misma entrevista donde la actriz recordó que conoció al ex ejecutivo de Televisa gracias a Arturo Velasco, pero no fue hasta que protagonizó Agujetas de color de rosa cuando comenzaron su relación: “Tuvimos un noviazgo la verdad bonito. Yo siento que no nos pudimos conocer por la carga de trabajo”.

“Fue un noviazgo de que yo trabajaba de lunes a viernes, sábado estaba muerta, ya ves como a estos señores les encantaban las bodas, fiestas, el domingo ya estaba out, mal y el lunes me tenía que ir a trabajar. No hubo la convivencia de un noviazgo para podernos conocer, para construir una relación, ahora sí ya me queda claro”.

Pepe Bastón acompañó a su hija Natalia al altar. (Fotos: Ig. @evalongoria)

Los compromisos laborales terminaron por prepear la relación, incluso, rompieron en varias ocasiones. No obstante, su amor fue más fuerte, se reconciliaron y se casaron en 1995.

“El 10 de mayo cumplíamos 1 año y me entregó anillo de compromiso para casarnos. Lo más bonito de esto es que yo siento que esa celebración fue la llegada de Tali (como se refiere a su hija Natalia Bastón), o sea, porque me embaracé. Fue anillo y bebé”, contó.

Lamentablemente todo terminó una década después por diferencias: “Él nunca me engañó, él siempre me lo dijo: ‘No me gustan las actrices’, y yo hacía oídos sordos, pero seguíamos juntos, entonces creo que sí fue algo en lo que ambos nos equivocamos”.