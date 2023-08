De Verónica Castro a Ninel Conde, las famosas conquistas de Adolfo Ángel de Los Temerarios

Adolfo Ángel sostuvo un romance con al menos seis famosas. Verónica Castro y Chantal Andere son sólo dos de sus conquistas (Crédito: IG lostemerarios)

Este lunes 28 de agosto de 2023, el mundo de la música romántica latina se conmocionó con la noticia de que Los Temerarios se separarán tras más de 46 años juntos. Los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel comunicaron su decisión, pero dejaron en claro que continuarán adelante con la gira que tenían programada.

“Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas”, se lee en el comunicado ampliamente difundido.

Los músicos zacatecanos no dieron más detalles acerca de los motivos de su separación y aseguraron que no brindarían más declaraciones, siendo que su próxima gira que comenzará este 2023 y abarcará hasta 2024 será su manera de declarar su adiós al público.

“Todo lo que expresaremos a partir de este momento será a través de nuestra música en los escenarios de nuestros próximos conciertos donde estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros”

Los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel anuncian la separación de la icónica banda de música regional mexicana después de 46 años de carrera (Los Temerarios)

La noticia del fin de Los Temerarios fue comentada por sus seguidores, muchos de los cuales lamentaron que la música romántica “se va muriendo”; además, otro tema salió a relucir respecto a Adolfo Ángel, “el Temerario mayor”, y su fama de conquistador.

Y es que el hombre de hoy 59 años ha tenido varios rumores de romance a lo largo de las décadas con algunas famosas del espectáculo mexicano.

Fue en 1992 cuando el nacido en Fresnillo acudió junto con el resto de Los Temerarios al programa Y Vero América va, conducido por Verónica Castro, emisión en la que el músico aprovechó para cantarle a la presentadora el tema La mujer que soñé, una melodía que compuso especialmente para ella.

“Ha nacido una situación muy bonita en torno a la amistad que hemos tenido, Verónica. Quiero decirte, los regalos materiales son muy bonitos, pero me inspiraste algo muy padre también. Y déjame decirte que yo nunca en la vida he cantado, y tú me has inspirado para que cante. Te traigo un regalo, lo hice especialmente para ti, te agradezco muchísimo. Gracias a Dios por haberte conocido y esto es para ti, Verónica”.

Veronica Castro se dejó halagar en su programa por "El Temerario mayor" (Foto: Intagram / @ vrocastroficial)

Pese a que ninguno de los dos confirmó abiertamente su romance, en muchos lados se dejaban ver juntos y muy enamorados. Así permanecieron un par de años.

No existe mucha información sobre el romance de Alessandra Rosaldo -hoy esposa de Eugenio Derbez- con el músico, sin embargo la cantante de Sentidos Opuestos fue señalada como una de las parejas de Ángel. La última vez que se habló sobre ello fue en uno de los capítulos de De viaje con los Derbez.

Alessandra Rosaldo no ha hablado directamente sobre el romance, pero su "hija" Aislinn Derbez "la hecho de cabeza" (IG: alexrosaldo)

Durante la década de los 90, la actriz Chantal Andere también fue relacionada con el compositor. Existen varios rumores sobre la relación sentimental entre el tecladista de Los Temerarios y la villana de Marimar, además se dice que supuestamente Chantal había sido la tercera en discordia entre Adolfo Ángel y Alessandra Rosaldo, sin embargo la actriz siempre negó las especulaciones.

Chantal Andere ha esquivado el tema cuando ha sido cuestionada (Foto: Instagram/@chanaandere)

Ninel Conde y Adolfo Ángel nunca confirmaron su noviazgo, pero el “Bombón asesino” fue incluida en la lista de las conquistas del “Temerario mayor”, pues varias veces se les vio compartir juntos. Su interacción fue el motivo de las sospechas de un romance.

Ninel fue captada en distintas ocasiones en compañía de Adolfo, pero nunca confirmaron un romance (Instagram/@ninelconde)

El músico produjo los dos primeros álbumes de Mariana Seoane, a ritmo de cumbia y música ranchera, por lo que su relación fue muy cercana durante algún tiempo, tanto que los rumores de noviazgo entre ellos no tardaron en surgir.

“Siempre tenía mucho arte para conquistarte, para seducirte, y era increíble estar con él, yo me enamoré perdidamente de Adolfo, con todo mi corazón”, reconoció Seoane años después.

Mariana Seoane dijo haber estado muy enamorada del tecladista (Foto: Cuartoscuro)

La relación más larga y estable de Adolfo Ángel fue la que consolidó con la modelo Gabriela Ghilino, con quien estuvo casado durante más de ocho años y, además, formó una familia con sus tres hijos. La pareja se unió en matrimonio en 2002; y en 2010 anunció su divorcio.