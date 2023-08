Cofepris alertó por venta de helados contaminados con una bacteria en México

El producto fue retirado del mercado en los Estados Unidos (Twitter/@COFEPRIS)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la presencia de un producto refrigerado contaminado y que se encuentra a la venta en el el mercado de México. Se trata de un lote de helados de la marca Soft Serve On The Go, los cuales fueron importados desde Estados Unidos, país donde ya fueron retirados.

A través de un comunicado oficial, la entidad mexicana encargada de la evaluación de la seguridad sanitaria de diversos productos, alertó a la población mexicana sobre la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes, la cual puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, ancianos o personas con el sistema inmunológico debilitado.

La empresa encargada de su elaboración y distribución, es decir Real Kosher Ice Cream, comunicó a las autoridades sanitarias sobre la presencia de la bacteria y realizó el retiro voluntario del producto en comedores, tiendas y establecimientos de los Estados Unidos. No obstante, una parte del producto llegó al mercado de alimentos en México.

Se recomienda no realizar el consumo del producto por el riesgo potencial de contaminación (Twitter/@COFEPRIS)

El producto en cuestión se encuentra empaquetado dentro de un vaso de plástico transparente en presentación de 8 onzas líquidas. Se trata de un helado suave cubierto con una tapa de plástico transparente y equipado con una cuchara desechable para su consumo.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) los seis sabores comercializados por la marca pueden estar potencialmente contaminados. En ese sentido, los productos señalados en el comunicado de ambos países fueron:

Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate) - Código UPC 0-91404-15129-0.

Razzle n’ Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní) - Código UPC 0-91404-15133-7.

Caramel Vanilla (Caramelo) - Código UPC 0-91404-15131-3.

Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate) - Código UPC 0-91404-15113-9.

Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango) - Código UPC 0-91404-15128-3.

Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera) - Código UPC 0-91404-15285-3.

La listeria puede causar cuadros infecciosos con síntomas variados (Twitter/@COFEPRIS)

“Esta agencia sanitaria recomienda no comprar no consumir los productos de la marca Soft Serve On The Go, 8 oz cups, de los sabores antes señalado por representar un riesgo a la salud. En caso de haber adquirido algún o algunos de los productos aquí descritos deberán ser desechados”, se lee en el comunicado.

De igual forma, se recomendó a los establecimientos que comercialicen dichos productos realizar el retiro, la suspensión inmediata de su venta y encaminar la destrucción de los productos potencialmente contaminados para evitar la presencia de afecciones entre los consumidores.

¿Qué es y cuáles son las consecuencias de la Listeria monocytogenes?

La listeria monocytogenes, de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, es la bacteria responsable del desarrollo de la infección conocida como listeriosis. Se adquiere a través del consumo de alimentos contaminados y se estima que cada año afecta a mil 600 personas en los EEUU, aunque también es responsable de 260 muertes, aproximadamente.

La listeriosis es responsable de más de 200 muertes en los Estados Unidos por año

La listeriosis suele afectar en mayor medida a personas embarazadas, así como a los bebés en gestación y recién nacidos, adultos mayores de 65 años o personas con el sistema inmunológico debilitado. Personas fuera de dichos grupos poblacionales pueden infectarse con listeria monocytogenes, aunque el cuadro sintomático será menos grave.

Algunos de los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre y síntomas parecidos a los de la influenza, en el caso de personas embarazadas. En el resto de las personas, además de dichos signos, también suele haber dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

En el caso de personas embarazadas, la listeriosis puede provocar abortos espontáneos, muerte fetal o parto prematuro, por lo que se recomienda acudir con el médico en caso de síntomas relacionados con la infección de listeriosis.