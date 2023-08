AMLO respalda temas de sexualidad y diversidad en los libros de la SEP: “No es tolerancia, es respeto”

AMLO respaldó que los libros tengan temas de sexualidad. | Captura de pantalla: Gobierno Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) enseñen sobre sexualidad y diversidad sexual, luego de que el tema fue uno de los argumentos que presentaron para evitar que se distribuyeran y utilizaran durante el ciclo escolar 2023-2024.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario reprochó que padres de familia y políticos acusaran que con los libros de texto se buscara “inyectar el virus del comunismo” y que al no comprobarlo, se posicionaran en contra de los temas de diversidad sexual.

López Obrador consideró que esto era un pensamiento “muy atrasado” y explicó que esos temas son información fundamental que se le debe enseñar a los jóvenes para respetar a los demás.

“Luego se fueron ya por al cuestión de la diversidad sexual, como no pudieron demostrar de que era inyectar el virus del comunismo, se fueron a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual, también muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información que deben tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes, cómo no vamos a tener información, si son cosas fundamentales”, afirmó.

Destacó que es importante enseñar a respetar y no sólo tolerar la diversidad sexual, al puntualizar que en México la ciudadanía es libre y no se puede cuestionar la preferencia sexual de los demás.

“Hay que informar y hay que respetar, a mi no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, que tolerar es te voy aguanta, no, no, es respetar, respetarnos todos, somos libres.

“Entonces cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual, tenemos que respetarnos, todos, pero es parte del atraso, y también los progres buena ondita”, exclamó.

El presidente hizo un llamado a respetar y no sólo tolerar la libertad y diversidad sexual

El presidente celebró que a partir de hoy se utilicen los libros de texto gratuitos en 30 estados, luego de que ayer la SEP informó que inicialmente solo se habían entregado en 26 entidades del país.

Sin embargo, resaltó que continúa pendiente la distribución de los libros en Coahuila y Chihuahua, cuyos gobiernos presentaron impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y obtuvieron la suspensión por parte del ministro Luis María Aguilar Morales.