¿Problemas en el PRI? Alito Moreno y Beatriz Paredes aseguran unidad

Las declaraciones de Alito Moreno crearon controversia al interior del PRI

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, y la aspirante a representante nacional del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes Rangel, descartaron rompimiento al interior del tricolor pese a rumores de posible declinación en el proceso de la oposición.

Pasaron menos de 24 horas desde que el también diputado federal adelantó que posiblemente la senadora podría declinar a favor de Xóchitl Gálvez debido a que presuntamente las encuestas no la favorecerían de cara a la jornada de votación directa; además, de la respuesta que emitió la legisladora sobre la postura del presidente de su partido.

Ante lo cual, Moreno Cárdenas habló con los medios de comunicación y negó que la también expresidenta del PRI se encuentre enojada, ya que la consideró una mujer inteligente y confió en que ella tomará la mejor decisión de cara al paso final del Frente Amplio por México.

El líder del PRI aseguró que Paredes ama a México (Crédito: Twitter/@politicomx)

Asimismo, al igual que en sus palabras del pasado 29 de agosto, el exgobernador de Campeche instó nuevamente a la unión no sólo del partido, sino de todos los que conforman la alianza de oposición con el fin de que puedan obtener la victoria en los comicios del próximo año.

“No creo (que esté enojada). Yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente a este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xóchitl Gálvez”, refirió desde la Cámara de Diputados el martes 29 de agosto.

Posteriormente, dijo que la reunión con las estructuras del tricolor programada para el próximo miércoles 30 de agosto no tiene que ver con la decisión que pueda tomar la priista respecto a ceder su lugar o quedarse hasta el final del proceso del Frente Amplio por México, sino, por el contrario, sirve para saber cómo está el partido de cara a los retos electorales que se avecinan.

“Esta reunión que habremos de tener en la estructura, que será toda la estructura formal del partido habremos de valorar, de analizar qué es lo que ocurre, cómo está nuestra representación de cara al proceso”

Beatriz Paredes reconoció derecho de expresión de los dirigentes del PRI

La senadora del PRI aseguró que las decisiones son políticas (Crédito: Twitter/@letroblesrosa)

Por su parte, Beatriz Paredes volvió a ser cuestionada sobre si va a declinar o no, pregunta que no respondió y, por lo contrario, señaló que los liderazgos del PRI cuentan con libertad de opinión y de acción para tomar las decisiones que consideren convenientes para el instituto político.

“A mí me parece que en la política, quien tiene experiencia en la política sabe que tiene plena libertad de tomar las decisiones que estime conveniente”, refirió.

Asimismo, horas antes en una entrevista para Joaquín López-Dóriga, la senadora reiteró que ella no tomará ninguna decisión sin antes conocer los resultados oficiales del censo de opinión pública que realizó el Frente Amplio por México, tras lo cual analizará la situación y podría tomar una decisión respecto a su futuro.

Beatriz Paredes respondió a Alito Moreno (Beatriz Paredes/Cortesia)

“Estoy esperando los resultados oficiales, ese fue lo que se pactó en el proceso. Espero que los organizadores del proceso nos den a conocer los resultados de las encuestas y, en función de ellos, se deberá hacer una valoración por todos”, refirió.

Finalmente, sentenció que el tricolor es el partido en el que milita y que no tiene ninguna opinión respecto a Alejandro Moreno ni lo llenará de adjetivos, aunque confesó que leyó sus declaraciones y decidió quedarse con que se malinterpretaron sus palabras.

“Yo no voy a llenar (de) adjetivos al presidente del partido en que milito, no soy esa comunicadora que tenga ese grado de libertad, soy una militante de partido. Me reservo mi derecho de opinión”, fueron las palabras con las que dejó cerrado el tema.