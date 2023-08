¿Y la ‘Casa Gris’? Usuarios de redes arremeten contra José Ramón López Beltrán por atacar a Xóchitl Gálvez

Las redes le recordaron al hijo mayor de AMLO que también tiene varios escándalos. Foto: Especial

Las ‘benditas redes sociales’ no perdonan ni olvidan y José Ramón López Beltrán lo comprobó luego de que internautas cuestionaron sus propias palabras tras llamar “cínica” a Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.

Te puede interesar: Hijo de AMLO arremete contra Xóchitl Gálvez por video donde dice no tener saldo en el celular: “No tiene decencia”

Todo comenzó con un vídeo que publicó la exalcaldesa de Miguel Hidalgo en su cuenta de TikTok donde, fiel a su estilo, le aseguró a todos sus detractores (entre ellos el propio presidente Andrés Manuel López Obrador) que no tiene tanto dinero como todos creen.

La candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Foto: Cuartoscuro

En el clip se muestra a Gálvez Ruiz viajando en un vehículo mientras intenta llamar a su esposo desde su teléfono celular, no obstante, asegura que ya no contaba con saldo suficiente para comunicarse y hasta utilizó su altavoz para que todos pudieran ver que no mentía.

Te puede interesar: ¿Ya estaba pactada la salida de Santiago Creel? AMLO reconoce a Xóchitl Gálvez como “la predilecta de la oligarquía”

“Aquellos que piensan que traigo un ch*ngo de lana, intenté marcar a mi marido y miren lo que me dice. ¡No tengo crédito! Por favor alguien háganme una recarga de 100 pesos para llamarle a mi marido”, se escucha decir a la legisladora con una sonrisa al encontrar gracioso el momento.

Ante ello, López Beltrán no dudó en externar su desagrado por dicha publicación y arremetió en contra de Xóchitl Gálvez tachándola de “indecente”. En ese sentido, recordemos que recientemente su padre indicó que la albiazul cuenta con negocios que la hacen ganar bastante dinero, declaraciones que hicieron que AMLO fuera sancionado por el INE en apego a violencia política de género.

José Ramón López no dudó en descalificar a la aspirante a la presidencia de México. Foto: Captura de pantalla

Internautas le dejan un recordatorio a José Ramón López

Aunque la senadora Xóchitl Gálvez cuenta con mucho público que critica su trabajo, para los usuarios de rede sociales no existe justificación por parte del hijo mayor del presidente mexicano para juzgar a otra persona.

Usuarios en redes no perdonaron al hijo de AMLO. Foto: RRSS

Y es que hace un par de años la propia panista desenmascaró la famosa ‘Casa Gris’ donde habitaba José Ramón López Beltrán en compañía de su esposa, Carolyn Adams, y sus hijos. La propiedad se encontraba ubicada en Estados Unidos y el dueño de ella era un empresario obtuvo beneficios de su cercanía con la 4T para obtener contratos con el gobierno obradorista.

Muchos mexicanos no dejaron que el hijo mayor de AMLO criticara a la senadora. Foto: RRSS

Del mismo modo, hicieron referencia a la famosa chocolatería ‘Rocío’ que presuntamente es un negocio muy pequeño, pero que en apariencia ha logrado incrementar la calidad de vida de la familia López Adams, lo que para muchos es bastante raro.

Le recordaron todos los lujos que tiene para ser parte de una familia 'austera'. Foto: RRSS

Hijo de AMLO responde a las críticas

Luego de que sus cuentas en redes se saturaran con mensajes de recordatorio sobre sus escándalos , López Beltrán salió a defenderse y aseguró que solo externó su preocupación por las acciones cuestionables de la opositora de la 4T.

Te puede interesar: AMLO asegura que hay más publicidad del Frente Amplio que de Morena: “No creo que les ayude mucho”

Desde su punto de vista, la respuesta que tuvo su tuit solo se trata de cuentas automatizadas que su único objetivo era atacarlo por no aceptar a personajes políticos que están presuntamente vinculados a corrupción, injusticias y privilegios.

“Entiendo que Xóchitl Gálvez pueda haberse sentido ofendida por mis comentarios acerca de su decencia (que no tiene). Mi intención era expresar mi preocupación sobre ciertas acciones que, en mi opinión, ponen en cuestión su conducta. Me llamó la atención la forma en que reaccionó, incluyendo el uso intensivo de cuentas automatizadas en redes sociales en mi contra. El panorama político está cambiando y los mexicanos estamos cada vez más informados y menos tolerantes hacia la corrupción, injusticias y privilegios. En ese contexto, considero que sería bueno para todos si reconsidera su participación en la vida política”, compartió.