Ésta es la desconocida banda a la que pertenecieron los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel antes de Los Temerarios

Los líderes de la agrupación formaron parte de otra banda antes de ser "Los Temerarios" Foto: Cuartoscuro

Los Temerarios, una de las bandas de baladas románticas más reconocidas de México, anunció hoy que llevará a cabo una gira de despedida con la que se dará fin a la agrupación.

Te puede interesar: Gira de despedida de Los Temerarios: fechas en México 2024, precios y todo lo que tienes que saber

Pese a que la banda se separará tras más de 40 años de trayectoria, no siempre tuvo gran éxito durante su carrera como Los Temerarios, pues en sus inicios el concepto y el estilo musical eran muy diferentes al que los llevó a la fama.

¿Cuál era el nombre de la agrupación antes de Los Temerarios?

El inició musical de los hermanos Gustavo Ángel y Adolfo Ángel fue en 1979 en Fresnillo, Zacatecas, quienes junto a su primo Fernando Ángel fundaron una agrupación con la finalidad de convertirse en una de las mejores bandas de México, objetivo que poco a poco lograron cumplir.

Te puede interesar: Los Temerarios se separan; anuncian el fin de la agrupación tras 40 años de trayectoria

El primer nombre con el que bautizaron a su primer proyecto musical fue Conjunto La Brisa, sus primeras presentaciones las realizaron en tardeadas que organizaba la iglesia de su localidad y en ocasiones eran contratados para ambientar fiestas particulares. Tras sus primeros años, comenzaron a ganar popularidad en pueblos aledaños y poco a poco su carrera fue en ascenso.

La primera banda que formaron se llamó Conjunto Las Brisas (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

¿Por qué decidieron llamar a la banda Los Temerarios?

No fue hasta 1983 cuando los integrantes de la agrupación decidieron ponerle el nombre de Los Temerarios. Aunque su estilo musical lo habían cambiado, decidieron lanzar al mercado un disco que contenía 14 canciones, producción de la que solamente se publicaron mil copias. Sin embargo, no consiguieron la aceptación que buscaban por parte del público. No fue hasta 1984 que la banda lanzó Los Temerario En Las Alturas, obra con la que consiguieron consolidarse como agrupación y dieron inicio a una carrera prolífica en la industria musical.

Te puede interesar: El día que Verónica Castro arremetió contra Jorge Martínez: “El más abusivo, mantenido y vividor”

El nombre de Los Temerarios surgió debido a que Adolfo Ángel leía el popular cómic del personaje Kalimán y al reverso venía un personaje que era llamado El Fugitivo Temerario y es ahí cuando tuvo la idea de cambiarle el nombre a la banda.

La agrupación cambio de nombre debido a un cómic (Foto: Twitter/@los_temerarios)

¿Qué canción le dedico Adolfo Ángel a Verónica Castro?

Verónica Castro era muy amiga de Adolfo Ángel, trabajaron juntos en algunas de las canciones realizadas por la conductora de televisión, situación que desencadenó en que el Temerario se enamorara de ella, por lo que frente a las cámaras le dedicó una canción que escribió inspirándose en sus sentimientos.

Adolfo Ángel le dedicó canción a Verónica Castro (Foto: Twitter/@los_temerarios)

La canción se titula La mujer que soñé, tema que Adolfo Ángel le dedicó en vivo durante una emisión de 1992 del programa Y Vero América Va en una ocasión en la que Los Temerarios fueron invitados especiales. Durante el programa, el músico aseguró que no cantaba, pero que había hecho una excepción por el amor que sentía por Verónica.

Posteriormente, Adolfo Ángel se acercó a Verónica y mirándola fijamente a los ojos comenzó a interpretar la popular canción. “Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré porque yo te amo”, cantó El Temerario a la actriz y conductora.

Ante la situación, Verónica Castro y el Temerario lucieron bastante nerviosos; sin embargo, hasta el día de hoy, se desconoce si realmente llegaron a tener una relación o continuaron siendo únicamente amigos.

Lo que sí se confirmó fue que La mujer que soñé se convirtió en una de las canciones más populares dentro del extenso catálogo que llegó a publicar la agrupación.