Fraude y cancelaciones... la pesadilla de cientos de fans que no lograron ver a Taylor Swift en CDMX

La espera de los fans por ver a Taylor Swift en CDMX se traduce en precios exorbitantes en la reventa de boletos (Ilustración Jovani Perez)

Aunque pintaba para ser una noche de ensueño, cientos de fans vieron destrozadas sus ilusiones cuando, debido a fraudes y cancelaciones de último minuto, vieron esfumarse su sueño de ver en vivo a Taylor Swift en la Ciudad de México.

Te puede interesar: CDMX blinda a fans de Taylor Swift con operativo de seguridad por “The Eras Tour” en el Foro Sol

Aunque la euforia por The Eras Tour ha traído a swifties de todo el continente hasta el Foro Sol, algunos fanáticos fueron víctimas de engaños.

Uno de los casos que más ha trascendido es el de 200 fans provenientes de Guatemala, que adquirieron paquetes para vivir la experiencia completa, con boletos incluidos para ver Taylor Swift, con la agencia de viajes Mexitours.

Te puede interesar: ¿Qué ‘era Swiftie’ representó? Así fue vestido Arturo Zaldívar al concierto de Taylor Swift en CDMX

Tras arribar a la capital del país, las fanáticas se enteraron de la estafa pues, a pesar de ofertar las entradas con los paquetes turísticos, la agencia en realidad no contaba con los boletos por los que pagaron hasta entre mil 200 y 3 mil 500 dólares, es decir, entre 20 mil y 50 mil pesos mexicanos.

Extranjeros llegaron a México para disfrutar "The Eras Tour" pero fueron estafados Crédito: Twitter/isaculer

Al respecto, Mexitours emitió un comunicado en el que se dijo “víctima de un acto de estafa”; además, apuntó que han mantenido comunicación en todo momento con las personas afectadas.

Te puede interesar: Canciones sorpresa, regalos a fans y anillos de compromiso; así se vivió el concierto de Taylor Swift en CDMX

En ese sentido, aseguró que están comprometidos a encontrar una solución, ya que, dice, “deseamos transmitirles que estamos tomando medidas activas, ya que esta situación es completamente ajena a nuestra ética de trabajo”.

La empresa se dijo víctima de una "estafa". Foto: @MexitoursMexico

Dejan plantados a “swifties” en Xalapa

Un caso similar ocurrió en Xalapa, Veracruz, luego de que una agencia de viajes dejó plantados a decenas de swifties que se dirigían a la Ciudad de México para la tercera fecha de The Eras Tour, el pasado sábado 26 de agosto.

Se trata de la empresa Xperience Tours Xalapa, que a último momento y a pesar de los pagos concretados, notificó a las y los asistentes que no podrían realizar el viaje debido a problemas con el proveedor del boletos en el Foro Sol.

“A todos nuestros clientes y amigos que viajan con boletos a Taylor Swift en las fechas 26 y 27. Lamentamos informar que debido a nuestro proveedor de boletos en Foro sol que tuvimos un agravio y se salió de nuestras manos quedamos en la penosa necesidad de cancelar las zonas ya asignadas , pedimos una inmensa disculpa tendrán su rembolso íntegro y esperamos compensarlos de alguna manera”, informó a través de su cuenta de Facebook.

Las decenas de personas afectadas, que pagaron entre 3 mil y 13 mil pesos, se presentaron a las oficinas de la agencia para exigir sus reembolsos.

Agencia de viajes defrauda a "swifties". Foto: Facebook, @XperienceToursXalapa

Jóvenes dominicanas denuncian estafa

Otro caso fue el de tres jóvenes originarias de República Dominicana, que viajaron al país para ver en vivo a la intérprete de Bad Blood y se llevaron una decepción al descubrir que sus entradas eran falsas.

De acuerdo con su testimonio, compraron cuatro entradas, en un sitio de reventa llamado Vivid Seats, por 2 mil 800 dólares, es decir, por casi 47 mil pesos mexicanos.

“Lo sabíamos, sabíamos que eran falsos desde que los vimos y llamamos a Vivid Seats y nos dijeron que eran válidos. Yo les dije en caso de que no sean reales y no pasen, me van a devolver mi dinero o me van a mandar taquillas y me dijeron que sí”, comentó una de las jóvenes.

Las jóvenes se sintieron defraudadas a las afueras del Foro Sol

Caen revendedores, “dealers” y ladrones en shows de Taylor Swift

Derivado del operativo para garantizar la seguridad de los cientos de asistentes al recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró detener, hasta el sábado pasado, a un total de 40 personas por diversas razones, entre ellas la reventa de boletos.

Mediante un comunicado, la corporación informó que la detención de seis personas, entre ellas un menor de edad, la noche del pasado viernes 25 de agosto por la posesión de presunta droga y robo de teléfonos celulares de swifties.

Sobre el aseguramiento de las sustancias ilícitas, los oficiales se encontraban patrullando al exterior del Foro Sol cuando identificaron a hombres de 16, 21, 25, 26 y 43 años de edad que manipulaban “bolsitas con una sustancia blanca” y que tras percatarse de presencia policial intentaron escapar.

No obstante, los uniformados les dieron alcance y, tras una revisión de seguridad, les aseguraron 112 bolsitas con una sustancia similar a la cocaína, tres bolsas con cápsulas con aparente droga, además de dinero en efectivo.

Anuncian dispositivo de seguridad por conciertos de Taylor Swift en CDMX. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

En otra acción, luego de que un ciudadano denunció la sustracción de su teléfono celular, identificaron a una mujer de 44 años de edad, a la que le realizaron una revisión de seguridad y le hallaron tres equipos móviles robados, por lo que fue detenida.

En tanto, al interior de las instalaciones y en la explanada de la puerta 6, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a un grupo de personas y tras una revisión preventiva les aseguraron ocho teléfonos.

Por otra parte, en el segundo día de los shows de la cantante estadounidense implementaron un dispositivo de seguridad y vialidad que dejó como resultado 34 personas detenidas, poosiblemente relacionadas con la reventa de boletos y otras faltas.

Fueron elementos de la PBI, sectoriales y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, quienes sorprendieron a diversas personas cuando ofrecían boletos a swifties que se quedaron fuera del recinto.

Como resultado, 26 personas, entre ellas seis mujeres, fueron detenidas y se aseguraron siete boletos que eran vendidos por encima del precio ofrecido en taquilla.

Paralelamente, al exterior de las instalaciones las autoridades detuvieron a otros ocho hombres que obstruían el libre tránsito de los peatones y automovilistas.