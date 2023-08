Alcalde de Tangancícuaro ofreció una disculpa pública por matar a las perritas Buba y Canela

David Melgoza Montañez compartió un video donde se comprometió con la población a trabajar en el bienestar de los animales Crédito: TW/ @azucenau

Luego de 16 días de haber matado a dos perritas a balazos y tras una orden de un juez, el alcalde del municipio de Tangancícuaro, en Michoacán, ofreció este viernes una “muy sincera” disculpa pública, tanto a sus gobernados como a los dueños de Buba y Canela.

A través de un video con 03:27 minutos de duración, David Melgoza Montañez calificó su crimen como un “desafortunado momento” que jamás debe de volver a ocurrir, pues aseguró que, además de ser un funcionario, es cirujano que se dedica a “salvar vidas”.

“Como ser humano, cometo errores. Siempre asumo la responsabilidad de mis errores y soy proactivo para resolverlos, y así lo voy a hacer”

“Después del evento desafortunado que tuve con ellos, Natalia y Roberto, los dueños de Buba y Canela, les quiero pedir una muy sincera disculpa, y reconocer que esta situación no debe pasar jamás [...] De lastimar a estos seres no humanos”. expresó.

Imagen de Buba y Canela (Facebook Denuncia Tenancingo)

Incluso, el edil morenista señaló que su familia mantiene once mascotas --nueve perros y dos gatos-- que fueron recogidos de la calle.

Por ello, se comprometió a instalar un albergue, donde se cuidarán y educarán animales del municipio, así como presentar al Cabildo un reglamento de protección animal; además de una serie de eventos y actividades para promover la adopción responsable.

“Su servidor va a cuidar y proteger a los animales”

Finalmente, indicó que aunque acordó una reparación del daño conforme a la ley, se dijo consciente de “las mascotas son insustituibles”.

Melgoza Montañez es cirujano militar retirado (Foto: Twitter/DrDavidMelgozaM)

Cabe mencionar que este 24 de agosto la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el juez de control lo vinculó a proceso por el delito de crueldad animal luego de que el alcalde admitió haber baleado con un arma de fuego a las cachorras, alegando que fue en “defensa propia”.

Sin embargo, su abogado logró la suspensión condicional del proceso al solicitar la reparación del daño, mecanismo al que no hubo oposición por parte de las víctimas dueñas de los animales.

Por ello, tuvo que compensar con 38 mil pesos a los demandantes: 13 mil pesos por daño psicológico y 25 mil como reparación del daño por la muerte de Buba y Canela, los cuales fueron abonados durante la audiencia.

El crimen

Alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, de Morena, Mata a Balazos a Dos Perros Vecinos; Comunidad Exige Justicia para Buba y Canela pic.twitter.com/xVCDUiMVqO — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) August 11, 2023

El pasado 9 de agosto una cámara de videovigilancia de la calle Vicente Suárez, de la colonia Santa Anita, captó a las 21:15 horas el momento en que dos cachorras, de la raza labrador y pastor belga, corren por la calle, como si estuvieran jugando.

Luego se observa que las mascotas eran seguidas por tres hombres, entre ellos el alcalde morenista David Melgoza Montañez. Segundos después, aparecen regresando a un domicilio.

De acuerdo con los vecinos, el edil y sus guardaespaldas dispararon en varias ocasiones a las perritas, que sólo lograron caminar algunos metros y luego murieron sobre la banqueta.

Incluso, señalaron que al momento de cometer este delito, Melgoza Montañez se encontraba presuntamente bajo los influjos del alcohol.

Alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, mató a disparos a dos perritas "Buba" y "Canela" 🐕🐕



"Mi intención nunca fue lastimarlas, lo que hice fue defender a mi familia"



"El principal responsable es su dueño porque son mascotas de razas extremadamente agresivas" 🤔 pic.twitter.com/LCb5i6PNcI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 11, 2023

De acuerdo con su dueño, “Canela” y “Bubba” se escaparon de su domicilio minutos antes.

El joven relató que abrió su cochera para sacar su motocicleta, momento en que las perritas se salieron corriendo, por lo que comenzó a buscarla y observó al alcalde con una presunta pistola, pero se siguió de largo sin dar explicaciones.

Un día después, tras la viralización del video y ante la molestía de los pobladores de Tangancícuaro, Melgoza Montañez justificó su accionar asegurando que “fue en defensa propia”. En conferencia de prensa, el alcalde morenista señaló que las perritas (cachorras) eran “agresivas” y se metieron a su domicilio a “atacar” a su mascota y luego a él.

“Salieron corriendo los perros. Perros extremadamente agresivos. Salí detrás de ellos y con la intención de ir con su dueño para decirle que agarrara sus mascotas porque podrían lastimar a alguien. Cuando estábamos ahí por llegar a su casa, el pastor belga me vio, se regresó y se me dejó venir. Saqué mi arma y me defendí de este perro y luego del otro”

“En ese momento llegó el dueño y me dijo po qué había heridos a sus perros, le dije ‘se metieron a mi casa, atacaron a mi perra y luego a mí’. El dueño me dijo ‘está bien’, por lo que me retiré y me fui a la casa”, agregó.