Alcalde morenista de Tangancícuaro no pisará la cárcel por matar a las perritas Buba y Canela

(Foto: Twitter/DrDavidMelgozaM)

El alcalde del municipio de Tangancícuaro, en Michoacán, no pisará la cárcel por matar a las perritas Buba y Canela el pasado 9 de agosto.

Te puede interesar: Gobierno de Michoacán presentó una denuncia penal por cobro de piso a limoneros de Apatzingán

Si bien este jueves el juez de control lo vinculó a proceso por el delito de crueldad animal luego de que David Melgoza Montañez admitió haber baleado con un arma de fuego a las cachorras, alegando “defensa propia, su abogado logró la suspensión condicional al proceso al solicitar la reparación del daño, mecanismo al que no hubo oposición por parte de las víctimas dueñas de los animales.

Por ello, el edil de Morena tuvo que compensar con 38 mil pesos a los demandantes: 13 mil pesos por daño psicológico y 25 mil como reparación del daño por la muerte de Buba y Canela. Monto abonado durante la misma audiencia.

Te puede interesar: Guardia Nacional atropelló a perros en Acapulco y desató indignación

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Melgoza Montañez, quien es médico militar retirado, también acordó ante el juez instalar un centro de atención animal, emitir un reglamento de bienestar animal y ofrecer una disculpa pública.

(Facebook Denuncia Tenancingo)

Además, deberá instalar una placa en el parque “César Chávez” de Tangancícuaro, con una frase dedicada a Buba y Canela.

El crimen

El pasado 9 de agosto una cámara de videovigilancia de la calle Vicente Suárez, de la colonia Santa Anita, captó a las 21:15 horas el momento en que dos cachorras, de la raza labrador y pastor belga, corren por la calle, como si estuvieran jugando.

Te puede interesar: FGJEM inició investigación por la muerte de perrito Kuko en Nicolás Romero

Luego se observa que las mascotas eran seguidas por tres hombres, entre ellos el alcalde morenista David Melgoza Montañez. Segundos después, aparecen regresando a un domicilio.

De acuerdo con los vecinos, el edil y sus guardaespaldas dispararon en varias ocasiones a las perritas, que sólo lograron caminar algunos metros y luego murieron sobre la banqueta.

Alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, mató a disparos a dos perritas "Buba" y "Canela" 🐕🐕



"Mi intención nunca fue lastimarlas, lo que hice fue defender a mi familia"



"El principal responsable es su dueño porque son mascotas de razas extremadamente agresivas" 🤔 pic.twitter.com/LCb5i6PNcI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 11, 2023

Incluso, señalaron que al momento de cometer este delito, Melgoza Montañez se encontraba presuntamente bajo los influjos del alcohol.

De acuerdo con su dueño, “Canela” y “Bubba” se escaparon de su domicilio minutos antes.

El joven relató que abrió su cochera para sacar su motocicleta, momento en que las perritas se salieron corriendo, por lo que comenzó a buscarla y observó al alcalde con una presunta pistola, pero se siguió de largo sin dar explicaciones.

Vecinos, al ver al joven tratando de ayudar desesperadamente a sus mascotas, solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después al sitio llegó personal policial que resguardo el área, ya que también sé localizaron dos casquillos percutidos.

Alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, mató a disparos a dos perritas "Buba" y "Canela" 🐕🐕



"Mi intención nunca fue lastimarlas, lo que hice fue defender a mi familia"



"El principal responsable es su dueño porque son mascotas de razas extremadamente agresivas" 🤔 pic.twitter.com/LCb5i6PNcI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 11, 2023

Un día después, tras la viralización del video y ante la molestía de los pobladores de Tangancícuaro, Melgoza Montañez justificó su accionar asegurando que “fue en defensa propia”. En conferencia de prensa, el alcalde morenista señaló que las perritas (cachorras) eran “agresivas” y se metieron a su domicilio a “atacar” a su mascota y luego a él.

“Salieron corriendo los perros. Perros extremadamente agresivos. Salí detrás de ellos y con la intención de ir con su dueño para decirle que agarrara sus mascotas porque podrían lastimar a alguien. Cuando estábamos ahí por llegar a su casa, el pastor belga me vio, se regresó y se me dejó venir. Saqué mi arma y me defendí de este perro y luego del otro”

“En ese momento llegó el dueño y me dijo po qué había heridos a sus perros, le dije ‘se metieron a mi casa, atacaron a mi perra y luego a mí’. El dueño me dijo ‘está bien’, por lo que me retiré y me fui a la casa”, agregó.