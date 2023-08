Quién es Rogelio Montes, integrante de Grupo Palomo que fue localizado tras días desaparecido

Rogelio Montes es integrante del Grupo Palomo. Foto: Instagram/ roy_la_fuente_

La música regional mexicana nuevamente vuelve a ser foco de atención y lamentablemente no por cosas positivas. Esta ocasión fue por la desaparición de uno de los integrantes del conocido Grupo Palomo, se trata del músico Rogelio Montes Yáñez que forma parte de la banda casi desde su fundación.

Fue a través de redes sociales que informaron sobre el desconocimiento de su paradero y sobre que no ha sido visto ni se ha comunicado con su familia desde el pasado sábado 19 de agosto. La última vez que se tuvo información sobre él fue al término de uno de los conciertos de los intérpretes de De Uno y De Todos Los Modos.

Pero quién es Rogelio Montes de quien su esposa confirmó que fue localizado y asegurando que no era una broma, de la forma en que se informó en redes sociales este martes 22 de agosto al rincipio. Para empezar cabe resaltar que es el percusionista del Grupo Palomo donde se ha desarrollado en su carrera musical y artística.

El músico tiene 45 años y, trascendió en los primeros reportes sobre él, que nació en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León el 3 de julio de 1978. Él está casado con la señora Abigail Abrego quien está pidiendo ayuda para localizarlo a través de las plataformas digitales.

Esta es la ficha de búsqueda oficial de Rogelio Montes de Grupo Palomo Oficial. (Comisión Estatal de Búsqueda)

Rogelio Montes, percusionista, desapareció después de tocar con Grupo Palomo durante la Expo Feria Tuxpan 2023, celebrada en Veracruz, por consecuencia la ficha de búsqueda se emitió en la Comisión Estatal de Búsqueda de aquella entidad. Se conoce que el músico mexicano tiene una hija, a la cual la esposa de Montes Yáñez se refiera a ella como “bebé”, pero no se sabe con precisión la edad de la menor.

Abigail Abrego, pareja del integrante de Grupo Palomo, informó a través de las redes sociales de él (conocido en las plataformas digitales como Roy La Fuente) que ya había sido localizado en el mismo municipio en donde desapareció. Ella agradeció por las oraciones y buenos deseos; sin embargo, no reveló detalles sobre qué ocurrió con él y cuáles fueron los motivos de su desaparición.

En cambio fue todo lo contrario y aseguró que no dará ninguna declaración por el momento, asimismo exigió respeto para con ella y su hija sobre lo “que se menciona”, nuevamente sin precisar a qué se refería.

La esposa del integrante de Grupo Palomo informó sobre su localización. (Captura)

Se desconocen muchos detalles sobre la vida de Rogelio Montes, únicamente sus rasgos particulares y eso gracias a la ficha de búsqueda que se emitió donde se menciona que mide 1.75 y que tiene gusto por los tatuajes porque en el apartado de señas particulares se mencionó que tiene 3, uno en el cuello y dos detrás de ambas orejas.

Una de las críticas que los usuarios de redes sociales tuvieron en contra de Grupo Palomo fue que no, mencionaron, no le dieron seguimiento y no informaron eficazmente sobre el caso de su integrante desaparecido, en cambio continuaron compartiendo imágenes y videos sobre sus conciertos posteriores.

En redes sociales informaron sobre el presunto sitio donde Rogelio fue localizado

De acuerdo con algunos reportes no oficiales, y no confirmados por la familia de Rogelio Montes ni por las autoridades, se dijo que el integrante de Grupo Palomo fue localizado en un hotel de Tuxpan, en Veracruz, donde se presume que había estado todos estos días desde su desaparición.

Algunos internautas comenzaron a hacer burlas (se cree que por eso la esposa del músico exigió respeto hacia ella y hacia su marido), pero otros más consideraron que de ser así pudo tratarse de un secuestro y como consecuencia debe proceder una denuncia.