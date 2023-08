Qué dijo Mijares sobre la posibilidad de volver con Lucero

Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011 (Foto: Instagram)

Desde 2020, cuando en medio de la pandemia por COVID-19 y el confinamiento en casa propiciaron la proliferación de los “conciertos virtuales”, Lucero y Manuel Mijares se volvieron a unir en plan profesional tras haberse divorciado en 2011 y colaboraron juntos en un show que presentaron vía streaming.

Y es que tras su reunión en los escenarios, a los que incluso han invitado a sus hijos José Manuel y Lucerito Mijares, y en medio de su gira en conjunto Hasta que se nos hizo, los rumores sobre una presunta reconciliación amorosa no se hicieron esperar, pues no son pocos los fans de los famosos que han expresado su deseo por verles unidos como familia de nueva cuenta.

Estos anhelos del fandom de los cantantes volvieron a resonar a mediados de julio de este 2023, a partir de que Lucero anunció el fin de su romance con el empresario Michel Kuri, a quien estuvo unida por diez años en un “eterno noviazgo”, según sus palabras.

Al verse nuevamente soltera, la cantante de Electricidad y Millones mejor que tú, expresó su deseo porque la pausa en su relación con Kuri sea sólo momentánea.

Michel Kuri y Lucero Hogaza dieron una pausa a su relación tras diez años (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años... Deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos”, escribió la también actriz el pasado 12 de julio.

A partir de entonces, se ha rumorado que Lucero y Manuel Mijares podrían estar en vías de retomar su matrimonio, pese a que el cantante sostiene una relación con la empresaria Pita de la Vega desde hace un par de años; sin embargo, el “soldado del amor” descartó totalmente esa posibilidad en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

“Juntos seguimos porque somos vecinos. Nos queremos mucho, pero yo creo que así estamos bien... Sería un chismesazo, pero no. (Estamos) muy tranquilos así, nos queremos mucho y para qué moverle”, contó el cantante de 65 años a los reporteros que acudieron a la obra Mamma Mía!

La empresaria Pita de la Vega, novia de Mijares, sostiene una excelente relación con Lucerito y José Manuel Mijares, hijos del cantante (Foto: Instagram)

Al ser informado de que Lucerito Mijares, hija de ambos famosos, había expresado su deseo por ver a sus papás regresar a ser una pareja, Manuel reafirmó su dicho. “También dijo que le encantaría verlos juntos una vez más”, dijo una reportera. “¿La beba dijo eso? Pero por qué, así estamos bien”, recalcó Manuel Mijares con un gesto un tanto incrédulo.

Asimismo, al ser cuestionado sobre un tierno beso que Lucero le dio sobre el escenario hace unos días, Manuel dijo que sólo fue una muestra de afecto y no la señal de una reconciliación en el plano amoroso. “Esa fue una delicadeza de parte de ella porque me vio cansado”, dijo entre risas.

Qué dijo Manuel Mijares de la ruptura de Lucero con Michel Kuri

Por otra parte, respecto a la ruptura de Lucero y Michel Kuri, Manuel Mijares destacó que no ha hablado del tema con su ex, por lo que no conoce detalles ni los términos en que se dio la separación.

Lucero y Manuel Mijares sostiene una relación unida debido también a sus dos hijos en común (Foto: Instagram: @luceromexico)

“Cuando empiezan las relaciones de novios, siempre empiezan los regaños y las cosas. Yo, imagínate cómo iba a preguntarle de su tema (ruptura), ahora sí que es cosa de ella, pero cuando nos vemos para cantar en todo centro y Sudamérica y partes de la República, no se toca el tema. Yo la veo a ella muy contenta, muy tranquila, es como una pirinola en el escenario, no para esta niña. Yo le digo ‘ya cálmate’, platica con el público...”, narró el cantante de Baño de mujeres, quien dijo que en el plano profesional la madre de sus hijos se encuentra plena.

“Por lo menos en la parte del trabajo está muy contenta, yo sí la veo tranquila, y aparte está muy pegada con Lucerito chica, con la beba, va mucho al teatro con ella”, compartió.